Análise: Palmeiras alia defesa sólida a eficiência para vencer o Bahia

Por Henrique Zaneti

Na noite deste domingo, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, a equipe soube dosar os riscos e apesar de ter tido menos posse de bola, conseguiu aproveitar as chances para conseguir o resultado.

Já virou rotina 😁🤳🇨🇴 pic.twitter.com/zg8xqbOSIq — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2026

Eficiência

Durante grande parte do jogo, o Alviverde manteve um bloco médio na defesa, evitando a aproximação da equipe baiana ao gol de Carlos Miguel, que pouco foi exigido no primeiro tempo. A equipe apostou em transições, o que se mostrou um acerto de Abel Ferreira após o golaço de Jhon Arias, que saiu justamente de uma associação rápida entre o colombiano e Flaco López.

No segundo tempo, com o resultado a favor, o Verdão baixou os blocos e viu o Bahia dominar mais a partida, porém, com mais espaço para jogar nos contra-ataques. Maurício chegou a marcar em um contragolpe, mas teve o gol anulado por impedimento. Em meio aos cruzamentos do time da casa, Gustavo Gómez e Murilo foram predominantes para a defesa palmeirense.

Foi justamente de um cruzamento que saiu o gol do Bahia. Em jogada ensaiada, David Duarte, com 1.92m, aproveitou o desencaixe da marcação para marcar. Depois do empate, o Alviverde teve um período com maior domínio da posse de bola e, naquele momento do jogo, mereceu marcar o gol da vitória, que também saiu em jogada de bola parada.

Mesmo tendo terminado com apenas 41% de posse de bola, o Palmeiras teve o mesmo número de chutes a gol que o Bahia, com cinco, o que comprova a eficiência da estratégia adotada por Abel Ferreira, tanto na defesa, que soube se portar sendo pressionada durante toda partida, quanto no ataque, que aproveitou a oportunidade e marcou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximo jogo do Palmeiras