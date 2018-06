Allianz Parque conclui processo de troca parcial do gramado

A administração do Allianz Parque aproveitou a paralisação dos principais campeonatos nacionais durante a Copa do Mundo da Rússia para cuidar do gramado. O processo de manutenção preventiva do campo do estádio palmeirense, iniciado na semana passada, já foi concluído.

De acordo com a assessoria de imprensa do Allianz Parque, foram trocados 3.120m² do gramado da arena, na porção do Gol Norte até o meio de campo. Com o processo concluído, o campo requer apenas os cuidados normais do cotidiano.

A próxima partida do Palmeiras no Allianz Parque está marcada para o dia 22 de julho, contra o Atlético-MG, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, oito a menos do que o líder o Flamengo, o time alviverde ocupa o sexto lugar do torneio.

O elenco palmeirense se reapresenta em 25 de junho e, três dias depois, segue para a América Central. No Panamá, o time alviverde enfrenta Árabe Unido (30 de junho) e Independiente Medellin (4 de julho). Na Costa Rica, encara a Liga Alajuelense (8 de julho).

O primeiro compromisso do Palmeiras após o recesso pela Copa do Mundo da Rússia será realizado no Estádio do Pacaembu. Às 20 horas (de Brasília) de 19 de julho, o time comandado pelo técnico Roger Machado entra em campo para disputar o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

