Allianz Parque brinca com 1º de abril e homenagem à Libertadores de 1999

O Allianz Parque enganou alguns palmeirenses no dia da mentira. Nas redes sociais, a Arena do Verdão divulgou que o gramado do estádio havia sido pintado de azul com direito ao autógrafo de Marcos para homenagear a conquista da Copa Libertadores de 1999. Tratou-se, porém, de uma brincadeira.

Há algumas semanas, o clube lançou um uniforme azul, no mesmo tom da montagem, em referência ao modelo usado pelo goleiro Marcos na conquista do título sul-americano.

André Amaral, um dos especialistas responsáveis pelo gramado, contou um pouco sobre o processo da pintura e o desafio em criar uma ação única e exclusiva no Brasil.

O torcedor poderá conferir o campo de jogo azul no dia 10, no jogo contra o Junior Barranquilla. pic.twitter.com/cimlczZ7c1 — Allianz Parque (@AllianzParque) 1 de abril de 2019

Para deixar ainda mais verossímil, a empresa disponibilizou uma entrevista com André Amaral, suposto especialista contratado pelo clube para fazer a pintura do campo. O profissional diz no vídeo que a tinta foi importada da Holanda e que a nova cor seria estreada contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, no próximo dia 10 de abril.

Mais cedo, o Verdão também usou o 1º de abril, popularmente conhecido como Dia da Mentira, para provocar o rival Corinthians.