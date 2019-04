Palmeiras aproveita 1º de abril e provoca o rival Corinthians

O Palmeiras aproveitou o 1º de abril para provocar o rival Corinthians. Na data conhecida popularmente como o Dia da Mentira, o Verdão fez uma publicação no Twitter ironizando o fato de o rival ter conquistado seu primeiro título nacional apenas em 1990.

“Nossos historiadores estavam revendo a história do futebol e perceberam que ele realmente começou nos anos 90”, escreveu o clube em suas redes sociais. Na imagem que acompanha o texto, um GIF do personagem Pinóquio aparece com o nariz crescendo.

Nossos historiadores estavam revendo a história do futebol e perceberam que ele realmente começou nos anos 90. #1deAbril pic.twitter.com/Q5nkUXzwCw — SE Palmeiras (@Palmeiras) 1 de abril de 2019

A provocação faz parte de uma campanha de marketing estabelecida pelo clube. No final de 2017, o Verdão publicou um vídeo mostrando todos os títulos brasileiros conquistados pelo Palmeiras com narração de Ademir da Guia e a frase “o futebol não começou nos anos 90”.

Também nesse sentido, no ano passado, surgiu a campanha “quem tem mais tem 10”, em referência aos títulos brasileiros de 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 e 1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 (Campeonato Brasileiro).

