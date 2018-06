Algoz do Palmeiras nos anos 1990, Roger revê Grêmio como técnico

Durante os anos 1990, como pupilo de Luiz Felipe Scolari no Grêmio, o então lateral esquerdo Roger Machado fez a torcida palmeirense sofrer. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, na condição de técnico do time alviverde, ele revê a equipe gaúcha em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Grêmio, entre outros títulos, Roger Machado conquistou a Copa do Brasil (1994, 1997 e 2001), a Copa Libertadores (1995) e o Campeonato Brasileiro (1996). Pelos três torneios, o lateral esquerdo participou de confrontos épicos com o Palmeiras.

O jogo válido pelas quartas de final do torneio continental de 1995 marcou o auge da rivalidade. No antigo Olímpico, com Rivaldo, Válber e Dinho expulsos por um confuso Cláudio Vinícius Cerdeira, o Palmeiras perdeu por 5 a 0. No Palestra Itália, ganhou por 5 a 1 e acabou eliminado.

O Grêmio comandado por Luiz Felipe Scolari também sentiu o sabor da derrota diante do Palmeiras. Na semifinal da Copa do Brasil 1996, o time defendido por Djalminha, Rivaldo e Luizão eliminou os gaúchos antes de cair diante do Cruzeiro na decisão do torneio.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Roger Machado Marques também passou pelo Grêmio como treinador entre 2015 e 2016, mas não conseguiu repetir os títulos alcançados como atleta. Antes de acertar com o Palmeiras, ele comandou o Atlético-MG e conquistou a edição de 2017 do Campeonato Mineiro.

O gaúcho de Porto Alegre tem uma série de desfalques para escalar o Palmeiras nesta quarta-feira, já que Diogo Barbosa e Keno sentiram lesão e Antônio Carlos precisa cumprir suspensão. Assim, Victor Luis, Hyoran e Thiago Martins devem começar entre os titulares.