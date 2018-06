Desfalcado, Palmeiras pega Grêmio em duelo de cotados ao título

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em um duelo entre dois dos mais cotados ao título, o Palmeiras enfrenta o Grêmio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. Na sétima posição com 14 pontos ganhos, o time alviverde precisará superar uma série de ausências para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

Com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o atacante Keno é desfalque certo. Assim como o lateral esquerdo Diogo Barbosa, com um edema no mesmo local, e o zagueiro Antônio Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do centroavante Miguel Borja, a serviço da Colômbia.

Diante dos desfalques, Roger Machado deve escalar Victor Luis como titular na ala esquerda e Thiago Martins, no miolo de zaga. No ataque, a tendência é que a vaga fique com o ascendente Hyoran. Marcos Rocha, livre de suspensão, volta no lugar de Mayke e Moisés, após boa atuação contra o São Paulo, pode manter Lucas Lima no banco.

“É um jogo que requer uma estratégia diferente, porque eles são muito regulares e um dos melhores times do Brasil, além de uma equipe que gosta de ficar com a bola. Tenho certeza que o Roger vai ver uma estratégia eficiente, mas a gente tem que ter dedicação e querer vencer, sabendo agredir no momento certo”, analisou Willian.

Se Roger Machado tem desfalques, o técnico Renato Gaúcho conta com alguns retornos para encarar o Palmeiras. O lateral direito Léo Moura, o meio-campista Arthur e o atacante Luan, recuperados de recentes problemas físicos, devem ficar à disposição. Já Ramiro, com dores no tornozelo esquerdo, pode acabar vetado.

“(O Palmeiras) vai querer ganhar fora de casa, porque sabe da importância. Vai ser uma partida aberta, bonita. É uma equipe perigosa, que vai para cima e, por isso, pode ser um jogo bom de assistir. Esperamos sair com a vitória”, afirmou o experiente Léo Moura.

O confronto será marcante para Roger Machado. Como lateral esquerdo do Grêmio de Luiz Felipe Scolari, ele fez o Palmeiras sofrer e conquistou uma série de títulos durante os anos 1990, incluindo a Copa Libertadores 1995. Na noite desta quarta-feira, no comando do time alviverde, enfrentará o antigo clube, que figura no quarto lugar do Brasileiro com 16 pontos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS

Data: 06 de junho de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Lima (Ramiro), Luan e Everton; André

Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Hyoran, Dudu e Willian.

Técnico: Roger Machado