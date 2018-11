Alexandre Mattos renova com o Palmeiras por mais três anos

Reeleito presidente do Palmeiras para o triênio 2019/2020/2021 no último sábado, Maurício Galiotte prometeu a manutenção de todo o departamento de futebol para o seu segundo mandato e, em poucos dias, fez valer a primeira de suas ideias: a sequência do trabalho de Alexandre Mattos. Nesta terça-feira, o diretor de futebol renovou seu vínculo por mais três anos com atual campeão brasileiro.

“Recolocamos o Palmeiras em seu devido lugar, que é o de protagonista em todas as competições. Tenho enorme orgulho e satisfação em fazer parte da Família Palmeiras, de estar no Maior Campeão do Brasil, e continuarei trabalhando duro para que o nosso clube seja cada vez mais vencedor”, declarou Mattos.

De contrato renovado, Mattos dá fim às especulações quanto ao seu futuro longe do Palestra Itália. Como o vínculo anterior se encerrava no fim da atual temporada, começaram a ser especuladas sondagens de outros clubes do Brasil interessados nos serviços do dirigente. Desde 2015 no Palmeiras, o diretor conquistou uma Copa do Brasil e o bicampeonato nacional, em 2016 e 2018.

“Sempre me manifestei a favor da manutenção da estrutura do futebol profissional. O Alexandre Mattos foi essencial no processo de reconstrução do Palmeiras e segue conosco por mais três anos”, afirmou Galiotte. O gerente Cícero Souza também teve sua permanência confirmada.

Ao fim da partida no em São Januário, o dirigente foi questionado sobre a possibilidade de trabalhar em outro clube do Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Mattos, porém, preferiu despistar, mas se disse muito feliz no Palmeiras e na expectativa da definição de futuro em breve.

Como um de seus passos iniciais, Mattos tem a resolver a situação de alguns jogadores, que possuem os contratos se encerrando no fim do ano, casos de Edu Dracena, Fernando Prass e Jaílson. Além disso, a continuidade de atletas como Marcos Rocha e Mayke, com contratos de empréstimo próximos do vencimento, também devem ter sua situação definida pelo dirigente, em decisão conjunta com a comissão técnica.

Quanto a Galiotte, o novo objetivo se volta para a renovação com a Crefisa/FAM, principal patrocinadora do clube. Após a eleição do último sábado, o presidente revelou ter conversas avançadas para a extensão da parceria, que o próprio considerou “de sucesso”. No domingo, ainda no Rio de Janeiro, Leila Pereira também se mostrou a favor da manutenção do contrato de patrocínio.

