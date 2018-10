Alexandre Mattos presenteia Shakira com camisa do Palmeiras

No último domingo, a cantora Shakira se apresentou no Allianz Parque e, como ocorre tradicionalmente quando grandes estrelas se apresentam em estádios de futebol, ganhou o manto do time da casa. Das mãos de Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, a colombiana foi presenteada com uma camisa do Verdão personalizada com o número três, o mesmo utilizado por seu marido, Gerard Piqué, no Barcelona.

O encontro ocorreu após a apresentação de Shakira e a foto foi publicada por Leila Pereira, principal patrocinadora do Palmeiras:

No twitter, o Palmeiras também exaltou a artista e aproveitou para brincar com um dos principais sucessos de Shakira, “Waka Waka”, considerado o grande hit da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul: