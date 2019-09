Acusado de racismo, Deyverson se defende nas redes sociais

O atacante Deyverson, do Palmeiras, usou suas redes sociais nesta terça-feira para se defender e negar veementemente a acusação de racismo que recebeu de um torcedor do Fortaleza, no último domingo, após a vitória do clube alviverde, pelo Campeonato Brasileiro.

O torcedor, que não quis se identificar, mandou uma mensagem a um perfil de notícias não oficiais do clube cearense, acusando o atacante do Palmeiras de racismo. “Eu realmente estava xingando o Deyverson, mas em nenhum momento fui racista com ele. Agora, ele realmente foi racista comigo e minha esposa, fazendo gesto de macaco”, escreveu o rapaz.

Nesta terça-feira, o jogador Deyverson usou suas redes sociais para se defender desta acusação. Ele escreveu que nunca humilharia uma pessoa desta forma e que vem “de uma família humilde e negra e de pessoas com caráter”. Além disso, ele disse condenar qualquer tipo de discriminação.

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Willian, no último domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do clube será diante do CSA, nesta quinta, no Pacaembu, às 19h15 (de Brasília).

Confira abaixo a mensagem completa publicada pelo atacante:

Desde o final da partida de domingo, venho recebendo informações sobre mim que não condizem com o meu caráter. Antes de tudo, eu não sou perfeito, e diversas vezes falhei mas sempre fui humilde em assumi minhas atitudes. Eu nunca humilharia uma pessoa de tal forma (como está circulando na internet) venho de uma família humilde e negra, e de pessoas com caráter.

A rede social que é a melhor maneira de me aproximar com o torcedor que é a essência do futebol, mas também é a mesma que cria e gera notícias falsas e irresponsáveis. Eu condeno qualquer forma de discriminação e não se pode existir interpretações ou falsas acusações sobre isso. Desejo o respeito sempre, e para todos.