Abel prioriza jogo pela Libertadores e evita falar sobre duelo com o Flamengo: "Não vai decidir nada"

Abel Ferreira evitou projetar o próximo compromisso do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Cruzeiro, que marcou o terceiro jogo seguido sem vitória na competição, o treinador português preferiu direcionar o foco para o confronto diante do Cerro Porteño, no meio de semana.

O comandante destacou a importância da partida válida pela Copa Libertadores, que pode garantir a classificação antecipada do Verdão ao mata-mata. Líder do Grupo F com oito pontos, o Palmeiras assegura vaga nas oitavas de final caso vença o Cerro Porteño nesta quarta-feira.

"Temos um jogo antes para disputar. E aconteça o que acontecer nesse outro jogo (contra o Flamengo), não vai decidir nada. Estamos em três competições e vamos lutar por elas até o fim como sempre fazemos", disse o treinador.

Apesar de já ter conquistado dois títulos diante do Flamengo - a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023 -, Abel Ferreira ainda não venceu o clube carioca pelo Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao futebol brasileiro, em 2020, foram 11 confrontos pela competição, com seis vitórias rubro-negras e cinco empates.

O retrospecto recente geral do Palmeiras diante do Flamengo no Brasileirão também é negativo. A última vitória alviverde aconteceu em novembro de 2017, quando venceu por 2 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram 16 vezes, com oito triunfos do Flamengo e oito empates.

Mesmo diante desse histórico e da possibilidade de um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, Abel voltou a reforçar a prioridade do duelo continental. "Não é justo falar desse jogo (contra o Flamengo) quando temos um jogo importantíssimo pela Libertadores antes", concluiu.

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Fase do Palmeiras

O Palmeiras permanece liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. No entanto, a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, pode diminuir ainda nesta rodada. Caso o Rubro-Negro vença o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada, a distância entre as duas equipes cai para apenas dois pontos. Além do confronto direto entre as equipes na próxima rodada, no Maracanã, a equipe carioca também tem um jogo a menos no torneio.

Na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos. Caso vença o jogo contra o Cerro Porteño, a equipe de Abel Ferreira garante a vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)