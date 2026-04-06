Abel vê Palmeiras consistente contra o Bahia e critica arbitragem

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira exaltou a consistência da equipe na partida e fez críticas à arbitragem e ao calendário do futebol brasileiro.

Com a vitória sobre o Bahia, abrimos cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro! ➤ https://t.co/6eLpMKG9eZ pic.twitter.com/GDRHFJur9c — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2026

"Não entendo"

Abel questionou a arbitragem de Lucas Casagrande, indagando não ter entendido os oito minutos de acréscimos no segundo tempo, quando a partida já estava 2 a 1 para o Palmeiras.

"Não entendo os oito minutos de acréscimos. Se começarmos a somar os acréscimos, ao final de 10 jogos temos mais um nas pernas. Eu não entendi. Vou reclamar sempre que as coisas tiverem que ser feitas. Aos 10 minutos o nosso adversário tinha 10 faltas feitas. Tem que dar amarelo. Disse ao árbitro e ele veio dar um amarelo para mim. Deu amarelo aos 15 minutos pro Juba depois de cinco faltas feitas, já tinha merecido antes. Vamos recuperar os jogadores e continuar focados. Não ganhamos absolutamente nada", declarou.

"Difícil jogar contra este Bahia"

"Nós já jogamos várias vezes aqui contra o Bahia, contra este Bahia com este treinador. O Bahia tinha menos um jogo e mais um dia de recuperação. Logo no início, começamos a ver a intensidade com que o Bahia entrou, a quantidade de faltas e agressividade do nosso adversário. É uma equipe extremamente agressiva, que joga um futebol muito bom. Jogo sempre difícil, equipe muito bem montada e estruturada. Acho que conseguimos de um modo geral ser consistentes contra um adversário que está muito habituado a jogar neste campo, gramado e clima", comentou.

"Difícil jogar contra este Bahia e este treinador. É um treinador que está aqui há muito tempo, que ficou fora das competições internacionais e agora tem apenas duas. Isso pode ao longo do tempo dar algum frescor físico. Vai ser muito difícil ganhar aqui em casa do Bahia, para quem vier jogar", completou.

"O Paulistão deixou marcas pesadas na nossa equipe"

Perguntado sobre as ausências de Paulinho e Vitor Roque, o treinador voltou a comentar sobre o calendário do futebol brasileiro. Na última coletiva do técnico, contra o Mirassol, Abel classificou como "desumano" a organização dos jogos no Brasil.

"O Paulistão deixou marcas pesadas na nossa equipe. Basta ver o jogo que fizemos logo depois da final contra o Vasco. Não estou pedindo pra nos darem uma semana de descanso. Estou pedindo pra nos darem pelo menos três dias de descanso. Estamos num país de dimensão continental. Foram três horas para chegar aqui, amanhã serão seis horas para ir à Colômbia. Vocês acham que isso é correto, que isso é cuidar do futebol brasileiro, dos jogadores? Muitas vezes queremos energia e não temos em função das condições. Os jogadores que entraram do banco estão de parabéns", indagou.

"Tem sido um desafio para nós o calendário. Os que entraram foram bem. Agora tenho um dilema comigo. Troco os jogadores antes que eles fiquem cansados ou então coloco eles de titular. Adoro as cinco substituições. Agora é avaliar os nossos jogadores amanhã, falar com o Núcleo de Saúde e Performance. Tenho que sentir e ouvir meus jogadores para perceber o que eles pensam. 24 horas, amanhã estamos lá outra vez. O Palmeiras entra em todas as competições para ganhar e vamos tentar fazer isso mais uma vez", disse.

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