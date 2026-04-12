Zagueiro do Mirassol detona árbitro após derrota para o Bahia: "Falou para ir chorar no vestiário"

João Victor, capitão do Mirassol, fez duras críticas à arbitragem após a derrota por 2 a 1 para o Bahia e acusou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva de mandar os jogadores da equipe paulista "irem chorar no vestiário" após as reclamações.

Após o apito final, o zagueiro classificou a atuação do árbitro como "vergonhosa" e reclamou da falta de critério, citando o pênalti marcado a favor do Bahia durante o segundo tempo.

"É vergonhoso. Toda vez a arbitragem vem aqui na nossa casa e quer mandar no jogo. Os protagonistas somos nós. paranos o jogo, porque foi o mesmo lance do pênalti. Teve a carga no Ademir, ele deu. Depois, teve a carga no Negueba, que estava na frente da bola e ele não deu a falta. Não teve o critério de olhar no VAR. E ele (árbitro) falou que era para a gente chorar no vestiário. Isso é uma vergonha", disse ao Premiere.

O Mirassol saiu na frente do placar com um gol contra de David Duarte. Enquanto isso, o Bahia empatou, de pênalti, aos 19 minutos da etapa final.

A virada veio aos 43, com gol de Sanabria, lance que gerou a polêmica. Os jogadores do Mirassol reclamaram de uma não marcação de falta em cima de Negueba na origem do lance do gol que deu o triunfo para o Bahia. As reclamações fizeram a partida ficar parada por longo período. O árbitro expulsou Rafael Guanaes e Eduardo do banco de reservas.

Situação do Mirassol

Com o resultado, o Mirassol chegou ao nono jogo sem vencer no Brasileirão e fica na lanterna, na 20ª colocação, com seis pontos, quatro a menos que o Corinthians, primeiro time fora da zona do rebaixamento.