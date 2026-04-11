Mirassol sofre virada do Bahia no fim e amplia jejum no Brasileirão

O Mirassol foi derrotado pelo Bahia na noite deste sábado por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. David Duarte fez contra e deixou o time da casa na frente. Luciano Juba, de pênalti, e Sanabria, no fim, fizeram para o Tricolor de Aço, no Estádio José Maria de Campos Maia.
Situação da tabela
Com este resultado, o Mirassol chegou ao nono jogo sem vencer no Brasileirão e fica na lanterna, com seis pontos, quatro a menos que o Corinthians, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Bahia chega a 20 pontos e fecha o G4, na quarta colocação, empatado com o São Paulo, terceiro colocado.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢 MIRASSOL 1 X 2 BAHIA 🔴⚪🔵
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Edson Carioca, Aldo Filho, Victor Luís (Mirassol); Jean Lucas (Bahia)
🟥 Cartão vermelho: Eduardo (Mirassol)
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Gols
⚽ David Duarte, contra, aos 13' do 1°T (Mirassol)
⚽ Luciano Juba, aos 19' do 2°T (Bahia)
⚽ Sanabria, aos 43' do 2°T (Bahia)
🟡🟢 Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo (Gabriel Pires) e Eduardo (Shaylon); André Luís (Nathan Fogaça), Negueba, Edson Carioca (Alesson).
Técnico: Rafael Guanaes
🔴⚪🔵 Bahia
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Gilberto), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kike Olivera, Erick Pulga (Ademir (Sanabria)) e Everaldo (Willian José).
Técnico: Rogério Ceni
Como foi o jogo?
O Mirassol começou melhor a partida e teve as primeiras chances com Edson Carioca, de cabeça, e Negueba, em uma tentativa travada de fora da área. O Bahia, por sua vez, respondeu aos dez, com Erick Pulga, que parou em defesa de Walter. Os donos da casa saíram na frente aos 13 minutos, graças a um gol contra de David Duarte. Negueba cobrou escanteio, o zagueiro tentou cortar e mandou contra o próprio gol.
Os visitantes quase empataram aos 20. Luciano Juba soltou uma bomba da entrada da área, e Walter espalmou para evitar a igualdade no placar. Kike Oliveira tentou no rebote, mas foi flagrado em posição de impedimento. Minutos depois, foi a vez de Léo Vieira trabalhar. Primeiro, ele segurou o chute de Negueba, de longe, e depois chegou antes de Eduardo concluir o rebote na pequena área.
Aos 16 minutos, o árbitro marcou um pênalti a favor do Bahia. Kike Oliveira lançou na frente para Ademir, que saiu sozinho, cara a cara com Walter, Victor Luís derrubou o adversário na disputa, cometendo a infração. Luciano Juba foi para a cobrança, mandou no canto direito de Walter e deixou tudo igual aos 19.
Por pouco, o Mirassol não fez o segundo aos 35. Gabriel Pires levantou a bola na área em cobrança de falta, Nathan Fogaça tentou o desvio de dentro da pequena área, mas Léo Vieira se antecipou para afastar e a bola saiu por cima do gol. O Bahia virou o placar da partida aos 43 minutos. Acevedo avançou pelo meio e abriu com Kike Oliveira na direita. Ele bateu cruzado e acertou a trave. Sanabria aproveitou o rebote e estufou a rede.
Nos longos acréscimos, o Mirassol insistiu, mas parou em defesas de Léo Vieira, em tentativas de Gabriel Pires e Shaylon.
Próximos jogos
Mirassol
Jogo: LDU x Mirassol
Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
Bahia
Jogo: Flamengo x Bahia
Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)