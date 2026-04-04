Mirassol x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Mirassol e Bragantino se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
O Mirassol chega na penúltima colocação do campeonato, em 19º, com apenas seis pontos. A equipe vem de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Já o Bragantino ocupa a 11ª posição, com 11 pontos. A equipe de Bragança Paulista não faz um bom início de campeonato, porém venceu o Flamengo por 3 a 0 na última partida e busca criar uma sequência.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Formiga, Victor, Machado e Reinaldo; Moura, Aldo e Shaylon; Alesson, Galeano e Tiquinho.
Técnico: Rafael Guanaes.
Bragantino
Volpi; Sant'Anna, Alix, G. Marques e J. Capixaba; Gabriel, M. Fernandes e L. Barbosa; Herrera, Mosquera e Pitta.
Técnico: Vágner Mancini.
Arbitragem
Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Ficha técnica
Confronto: Mirassol x Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro - 10ª rodada
Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Transmissão: Premiere