Paquetá pede para não jogar contra o Brescia

O meia Lucas Paquetá, do Milan, pediu para não ser relacionado para a próxima partida da equipe por “não estar feliz”, segundo a Sky Sport Italia. O time enfrenta o Brescia nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

A situação acontece em meio a diversas especulações sobre o futuro do atleta, que não vem sendo muito utilizado pelo clube de Milão e tem o PSG, da França, como um possível destino.

Além disso, no último fim de semana, o meia se sentiu mal e passou por uma série de exames, que diagnosticaram um quadro de ansiedade e bastante estresse no jogador, de acordo com o noticiado pelo Uol.

Vendido pelo Flamengo em 2018 por 35 milhões de euros, Paquetá tem atuado pouco com a camisa do Milan. Na atual temporada, o atleta disputou apenas 15 partidas e não marcou nenhum gol.