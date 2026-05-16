Manchester United x Nottingham Forest: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Neste domingo, o Manchester United recebe o Nottingham Forest, no Old Trafford, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 8h30 (de Brasília).
Onde assistir Manchester United x Nottingham Forest?
O jogo terá transmissão do Disney+ (streaming).
Como chegam as equipes?
O Manchester United vem de um empate por 0 a 0 contra o Sunderland na última rodada e se manteve na terceira colocação, com 65 pontos. Já o Nottingham Forest ficou no empate com o Newcastle em 1 a 1 e ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos.
Prováveis escalações
Manchester United
Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Joshua Zirkzee.
Técnico: Michael Carrick
Nottingham Forest
Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams, Elliot Anderson, Dilane Bakwa, Nicolás Domínguez, Luca Netz, Igor Jesus, Taiwo Awoniyi.
Técnico: Vitor Pereira
Ficha técnica
Manchester United x Nottingham Forest
Competição: Campeonato Inglês (37ª rodada)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Hora: às 08h30 (de Brasília)
Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Horários e onde assistir ao restante da rodada do Campeonato Inglês de domingo
- Wolves x Fulham| (37ª rodada, às 11h) | Disney+
- Everton x Sunderland| (37ª rodada, às 11h) | ESPN e Disney+
- Leeds x Brighton| (37ª rodada, às 11h) | ESPN e Disney+
- Brentford x Crystal Palace| (37ª rodada, às 11h) | Disney+
- Newcastle x West Ham| (37ª rodada, às 13h30) | Disney+