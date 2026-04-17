Guardiola foge de favoritismo em City x Arsenal e afirma: "Se perdermos, acabou"

Nesta sexta-feira, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, concedeu entrevista coletiva antes do jogo contra o Arsenal. O treinador tratou a partida, válida pela 33ª rodada, como uma “final” no Campeonato Inglês, já que o rival lidera a competição com seis pontos a mais que sua equipe, embora tenha um jogo a mais disputado.

O experiente comandante iniciou a entrevista respondendo sobre a possibilidade de a conquista do título inglês nesta temporada ser uma das maiores de sua carreira.

"Não, as maiores já foram feitas. Para muitos jogadores, é muito bom estar nessa posição, para todos nós aprendermos, para o futuro, as próximas temporadas. Estar lá, após tantos anos, após tantos títulos, estar na corrida do título é bom, mas não é uma das maiores conquistas", disse.

Logo em seguida, Guardiola falou sobre o trabalho de Arteta no Arsenal. Para ele, o espanhol impulsionou a competitividade no Campeonato Inglês.

"Absolutamente nas últimas duas ou três temporadas. Eles estão há muitos anos trabalhando, e cada temporada estão ficando melhores. E claro, na última temporada o Liverpool fez três quartos da temporada brilhantes, imparáveis, mas na anterior, o Arsenal foi o grande competidor."

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Final antecipada

O City precisa vencer para manter viva a esperança de conquistar o título da liga nesta temporada. Quando questionado sobre ser uma "final", Guardiola respondeu de forma direta: "Sim, claro". Logo em seguida, o treinador falou sobre os demais jogos do campeonato.

"Se nós perdermos, acabou. Mas nos outros resultados, sabendo que o Arsenal não venceu o Bournemouth, ainda temos jogos à frente. Seis jogos ainda são bastante no nosso calendário, mas são terríveis. Você sabe, Everton fora de casa, Bournemouth fora de casa, Aston Villa é o último confronto em casa. O Crystal Palace e o Brentford são em casa, mas estamos vendo o Crystal e o Aston Villa pela Europa. Então, ainda temos muito a fazer", reforçou o espanhol.

O técnico ainda afirmou que não usará o mesmo esquema de pressionar o Arsenal usado na final da Copa da Liga Inglesa, na vitória do City por 2 a 0.

A melhora da equipe e o "favoritismo"

O início do City na temporada não foi bom. O clube tropeçou algumas vezes e ficou distante da disputa pela taça. Porém, o desempenho da equipe melhorou e Pep reconhece que os atletas podem desempenhar ainda mais.

"Temos que melhorar ainda mais, até porque você disse perfeitamente, contra o Chelsea foi apenas o segundo tempo. O primeiro não foi ruim, mas não foi bom, assim como os primeiros 30 minutos contra o Liverpool também não foram bons. Ainda não estamos completos, mas é normal, do outro lado temos grandes times, não dá para estar 100% contra times desse nível por 90 ou 95 minutos", afirmou.

Na sequência, Guardiola foi questionado sobre o “favoritismo”, já que havia afirmado que o City chegava como “azarão” à final da Copa da Liga Inglesa, na qual venceu o Arsenal por 2 a 0.

"Eu entendo a mensagem, mas ainda tenho o mesmo sentimento, não somos os favoritos. Eu não sei, eles são o único time inglês na Liga dos Campeões. Eles estão invictos na competição e no Campeonato Inglês estão na frente há muito tempo. Eles foram os melhores por esse período. Mas queremos desafiá-los. É a única coisa que falo para os atletas: É apenas um jogo de futebol e temos que encará-lo como tal. É muito importante, claro, mas você se distrai por muitos sentimentos após perder o foco. O objetivo é performar bem e é exatamente o que vocês precisam fazer para desafiar um time como o Arsenal" declarou.

Por fim, Pep respondeu sobre o desempenho do elenco na vitória do City pela Copa da Liga.

"Se jogarmos os 90 minutos como jogamos o segundo tempo na final da Copa da Liga e eles também, claro que vamos vencer. Óbvio, o futebol é imprevisível e talvez não. Queremos jogar daquela forma, estaremos mais perto da vitória e é isso que queremos. Porém, eu conheço o Mikel (Arteta) e sei que ele fará ajustes e temos de estar preparados para o que vai acontecer", concluiu Guardiola.

City e Arsenal se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.