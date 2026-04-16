Bernardo Silva anuncia saída do City após nove temporadas

Bernardo Silva anunciou nesta quinta-feira que deixará o Manchester City ao fim da temporada, encerrando uma trajetória de nove anos marcada por títulos, protagonismo e forte identificação com o clube inglês. Em carta aberta publicada nas redes sociais, o meio-campista português confirmou que o ciclo iniciado em 2017 está próximo do fim e definiu a passagem pelo clube como “um legado que será para sempre guardado no meu coração”.

Chegada ao City

Contratado junto ao Monaco, Bernardo chegou a Manchester “seguindo o sonho de um menino pequeno”, como descreveu no texto, com o objetivo de “ter sucesso na vida e alcançar grandes coisas”. Segundo o próprio jogador, a cidade e o clube foram além do esperado. “Este clube me deu muito mais do que eu jamais esperei”, afirmou.

Ao longo dos anos, o português se consolidou como peça-chave do time de Pep Guardiola, atuando em diferentes posições do meio e do ataque. Bernardo relembrou conquistas marcantes da era recente do clube, citando “Os Centurions, o quadruple doméstico, a Tríplice Coroa, o tetracampeonato consecutivo e muito mais”, antes de concluir em tom bem-humorado: “Não foi nada mal”.

Os números reforçam o peso da passagem de Bernardo Silva pelo Manchester City. Até o momento, ele soma 451 partidas, com 76 gols e 77 assistências. Sob o comando de Guardiola, foi campeão de todos os títulos possíveis ao menos uma vez, tornando-se um dos jogadores mais vencedores da história do clube.

Identificação

Na carta, Bernardo também destacou o impacto pessoal de sua passagem pela cidade. “Em alguns meses, chega a hora de dizer adeus à cidade onde não apenas vencemos tanto como clube, mas também onde comecei meu casamento e minha família”, escreveu. O jogador fez um agradecimento direto: “Do fundo do meu coração, Ines e Carlota, obrigado”.

O português reservou um trecho especial aos torcedores do City, ressaltando o apoio recebido ao longo dos anos. “O apoio incondicional de vocês é algo que nunca vou esquecer”, afirmou. Segundo ele, o principal objetivo em campo sempre foi a entrega: “Queria jogar sempre com paixão, para que vocês se sentissem orgulhosos e bem representados”.

Na despedida, Bernardo destacou a transformação de sua relação com o clube. “Cheguei como jogador do Manchester City e saio como mais um de vocês, um torcedor do City para a vida toda”, escreveu. Ele ainda pediu que a torcida siga apoiando o elenco atual: “Continuem apoiando esse time jovem, porque tenho certeza de que eles vão trazer muitas novas memórias fantásticas no futuro”.

O jogador também agradeceu diretamente à comissão técnica e aos companheiros de equipe. “Obrigado por todas as memórias e por me deixarem fazer parte dessa jornada por tanto tempo”, disse, mencionando Pep Guardiola, a equipe e os colegas. Para Bernardo, o ambiente criado no dia a dia foi decisivo: “A atmosfera no centro de treinamento me fez sentir em casa e parte de uma grande família”.

Mesmo com a saída anunciada, o português reforçou que a despedida ainda não é imediata. “Vamos aproveitar juntos essas últimas semanas e lutar pelo que esta temporada ainda nos reserva”, concluiu.

A saída de Bernardo Silva marca o encerramento de um dos ciclos mais longos e simbólicos do Manchester City na era Guardiola. Mais do que títulos e estatísticas, o português deixa o clube como referência de versatilidade, entrega e identidade com um dos períodos mais vencedores da história da equipe inglesa.

Veja a carta de Bernardo Silva na íntegra

Cityzens,

Quando cheguei há 9 anos, eu estava seguindo o sonho de um menino pequeno, querendo ter sucesso na vida, querendo alcançar grandes coisas. Esta cidade e este clube me deram muito mais do que isso, muito mais do que eu jamais esperei. O que vencemos e conquistamos juntos é um legado que será para sempre guardado no meu coração. Os Centurions, o quadruple doméstico, a Tríplice Coroa, o tetracampeonato consecutivo e muito mais… não foi nada mal 😌

Em alguns meses, chega a hora de dizer adeus à cidade onde não apenas vencemos tanto como clube de futebol, mas também onde comecei meu casamento e minha família. Do fundo do meu coração, Ines e Carlota, obrigado!

Aos torcedores, o apoio incondicional de vocês ao longo dos anos é algo que nunca vou esquecer. Meu principal objetivo como jogador sempre foi atuar com paixão, para que vocês pudessem se sentir orgulhosos e bem representados em campo. Espero que tenham sentido isso em cada jogo. Cheguei como um jogador do Manchester City, e saio como mais um de vocês, um torcedor do Manchester City para a vida toda. Continuem apoiando esse time jovem e tenho quase certeza de que eles trarão muitas novas e fantásticas memórias no futuro.

Ao clube, ao Pep, à comissão técnica e a todos os meus companheiros nesses 9 anos, obrigado por todas as memórias e por me deixarem fazer parte dessa jornada por tanto tempo. A atmosfera que criamos todos os dias no centro de treinamento me fez sentir em casa e parte de uma grande família. Vamos aproveitar juntos essas últimas semanas e lutar pelo que esta temporada ainda nos reserva.

Amo todos vocês,

Bernardo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram