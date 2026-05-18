Bournemouth x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Manchester City visita o Bournemouth nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, tentando evitar que o Arsenal conquiste o título do Campeonato Inglês.
Onde assistir Bournemouth x Manchester City ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes?
O Manchester City, que no último jogo foi campeão da Copa da Inglaterra após derrotar o Chelsea por 1 a 0, precisa vencer o Bournemouth para seguir sonhando com título da Premier League. Já os mandantes derrotaram o Fulham por 1 a 0 na última partida do inglês.
Prováveis escalações
🔴⚫ Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott e Adams; Rayan, Kroupi e Tavernier; Evanilson.
Técnico: Andoni Iraola.
🔵⚪ Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Nico González e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.
Arbitragem
- Árbitro: Anthony Taylor
- Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn
- VAR: Jarred Gillett
Outros confrontos da 37ª rodada
Local: Stamford Bridge, em Londres
Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 16h15 (de Brasília)