Bournemouth x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto por Adrian Dennis / AFP)
Publicado 18/05/2026 às 20:00

O Manchester City visita o Bournemouth nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, tentando evitar que o Arsenal conquiste o título do Campeonato Inglês.

Onde assistir Bournemouth x Manchester City ao vivo?

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Manchester City, que no último jogo foi campeão da Copa da Inglaterra após derrotar o Chelsea por 1 a 0, precisa vencer o Bournemouth para seguir sonhando com título da Premier League. Já os mandantes derrotaram o Fulham por 1 a 0 na última partida do inglês.

Prováveis escalações

🔴⚫ Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott e Adams; Rayan, Kroupi e Tavernier; Evanilson.
Técnico: Andoni Iraola.

🔵⚪ Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Nico González e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.

Arbitragem

  • Árbitro: Anthony Taylor
  • Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn
  • VAR: Jarred Gillett

Outros confrontos da 37ª rodada

Chelsea X Tottenham
Local: Stamford Bridge, em Londres
Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 16h15 (de Brasília)

