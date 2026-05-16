Manchester City bate Chelsea em Wembley e é campeão da Copa da Inglaterra

Neste sábado, o Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0 na final da Copa da Inglaterra dentro do estádio de Wembley. Antoine Semenyo marcou o único gol do confronto e garantiu o título aos Cityzens.

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Situação do confronto

Com a vitória, o Manchester City venceu pela oitava vez a Copa da Inglaterra e se igualou a Chelsea, Liverpool e Tottenham na terceira colocação dos clubes com mais troféus do torneio.

📋 Resumo do jogo

CHELSEA 0 X 1 MANCHESTER CITY

🏆 Competição: Copa da Inglaterra (final)

🏟️ Local: Wembley Stadium

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 11h (de Brasília)

Gols:

⚽ Antoine Semenyo, aos 27' do 2ºT (Manchester City)

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Como foi o jogo

A primeira etapa foi extremamente igualada, com as duas equipes em busca do gol.

O Manchester City marcou o único tento do duelo aos 27 minutos da etapa final, com Antoine Semenyo. O atacante ganês recebeu um passe de Erling Haaland dentro da área e marcou um lindo gol de letra para dar o título aos Cityzens.

Próximos jogos

Chelsea

Chelsea x Tottenham (37ª rodada do Campeonato Inglês)

Data e horário: 9 de maio (domingo), às 16h15 (de Brasília).

Local: Stamford Bridge

Manchester City