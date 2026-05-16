Manchester City bate Chelsea em Wembley e é campeão da Copa da Inglaterra

Neste sábado, o Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0 na final da Copa da Inglaterra dentro do estádio de Wembley. Antoine Semenyo marcou o único gol do confronto e garantiu o título aos Cityzens.
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Situação do confronto
Com a vitória, o Manchester City venceu pela oitava vez a Copa da Inglaterra e se igualou a Chelsea, Liverpool e Tottenham na terceira colocação dos clubes com mais troféus do torneio.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Copa da Inglaterra (final)
🏟️ Local: Wembley Stadium
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 11h (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Antoine Semenyo, aos 27' do 2ºT (Manchester City)
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Como foi o jogo
A primeira etapa foi extremamente igualada, com as duas equipes em busca do gol.
O Manchester City marcou o único tento do duelo aos 27 minutos da etapa final, com Antoine Semenyo. O atacante ganês recebeu um passe de Erling Haaland dentro da área e marcou um lindo gol de letra para dar o título aos Cityzens.
Próximos jogos
Chelsea
- Chelsea x Tottenham (37ª rodada do Campeonato Inglês)
Data e horário: 9 de maio (domingo), às 16h15 (de Brasília).
Local: Stamford Bridge
Manchester City
- Bournemouth x Manchester City (37ª rodada do Campeonato Inglês)
Data e horário: 19 de maio (sexta-feira), às 15h30 (de Brasília)
Local: Vitality Stadium