Endrick marca, Lyon vence Rennes pelo Francês e se aproxima de vaga na Champions

O Lyon venceu a quarta partida seguida neste domingo e se aproximou de uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A vítima da vez foi o Rennes, derrotado por 4 a 2 no Groupama Stadium, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Francês. Yaremchuk, Tolisso, Moreira e Endrick marcaram para o Lyon, enquanto Tamari e Lepaul descontaram para os visitantes.
𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 😍
Dans une ambiance des grands soirs, nos Gones s'imposent face au Stade Rennais et décrochent trois points cruciaux dans la course à la Ligue des Champions ! 👊🔥
Quel match, quel plaisir !!!! 🤩✨
4-2 #OLSRFC pic.twitter.com/Iq231fgReq
— Olympique Lyonnais (@OL) May 3, 2026
Situação do confronto
Com a vitória, o Lyon se aproxima de voltar à Champions League. Agora com 60 pontos e na terceira colocação, o time treinado por Paulo Fonseca abre dois do Lille, quarto colocado. Já o Rennes fica na quinta colocação, com 56 pontos.
📝RESUMO DO JOGO
⚪🔴 LYON 4 x 2 RENNES 🔴⚫
🏆 Competição: Campeonato Francês | 32ª rodada
🏟️ Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Mousa Tamari, aos 6' do 1ºT (Rennes)
- ⚽ Roman Yaremchuk, aos 37' do 1ºT (Lyon)
- ⚽ Corentin Tolisso, aos 42' 1ºT (Lyon) (Pen)
- ⚽ Esteban Lepaul, aos 3' do 2ºT (Rennes)
- ⚽ Alfonso Moreira, aos 7' do 2ºT (Lyon)
- ⚽ Endrick, aos 30' do 2ºT (Lyon)
Como foi o jogo?
Logo aos seis minutos, o Rennes abriu o placar. Tamari foi lançado em profundidade e, sem dominar a bola, acertou um belo chute por cobertura, encobrindo o goleiro Greif.
O empate do Lyon veio aos 37 minutos, com Yaremchuk. Após cruzamento na área, o ucraniano subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou no canto esquerdo do goleiro, marcando seu quarto gol nos últimos três jogos. A virada dos donos da casa aconteceu apenas cinco minutos depois. Após pênalti cometido por Tamari, Tolisso deslocou Brice Samba e converteu a cobrança.
O Rennes voltou a empatar logo aos quatro minutos do segundo tempo. Tamari avançou pelo corredor esquerdo e cruzou rasteiro para a área. Embolo percebeu a chegada de Lepaul, mas acabou furando, deixando a bola para o atacante ex-Lyon, que finalizou com desvio e mandou para o fundo das redes.
Mesmo após sofrer o gol, o Lyon não diminuiu o ritmo. Aos sete minutos, Alfonso Moreira recebeu passe de Abner dentro da área e finalizou com precisão, no contrapé de Samba, recolocando a equipe da casa em vantagem no placar.
Após muita insistência ainda no início da etapa complementar, o gol de Endrick saiu pouco depois. Depois de forte pressão sobre o Rennes, o Lyon recuperou a bola no campo ofensivo e encaixou uma rápida troca de passes até ela chegar ao jovem atacante. Com a perna direita, Endrick finalizou forte e alto, sem dar chances de defesa ao goleiro adversário.
Próximos jogos
- Toulouse x Lyon| 33ª rodada do Camp. Francês
- Data e hora: 10/5 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Stadium Municipal de Toulouse, em Toulouse
🔴⚫RENNES
- Rennes x Paris FC | 32ª rodada do Camp. Francês
- Data e hora: 10/5 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Roazhon Park, em Rennes
