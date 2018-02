Mané brilha, Liverpool atropela Porto e está com um pé nas quartas

O Liverpool entrou em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Porto pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, O time de Jurgen Klopp, mesmo jogando fora de casa não tomou conhecimento do adversário e fez 5 a 0, com três gols de Mané; Salah e Firmino completaram a goleada. Com o resultado, os ingleses praticamente garantiram vaga na próxima fase da competição.

Os Reds voltam à campo no dia 24, contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês. Já os portugueses vão receber o Rio Ave, em partida marcada para o próximo domingo.

O jogo – O Liverpool tentava tocar a bola e tomar as rédeas da partida no início, mesmo jogando fora de casa, o Porto, marcava muito bem, fechava os espaços e era perigoso nos contra-ataques, especialmente com Brahimi, pela esquerda.

A primeira boa oportunidade da partida foi dos mandantes, Otávio, fez boa jogada e bateu para o gol, a bola acabou sendo desviada pela defesa. Os Reds responderam com Robertson em belo chute de fora da área, com a perna esquerda, a redonda foi por cima do gol. Em 20 minutos, o jogo estava morno e muito estudado.

Aos poucos, o time inglês começava a chegar com mais perigo e aos 25 minutos abriu o placar, Wijnaldum fez bela jogada, entrou na área, a bola acabou batendo na defesa e sobrando para Mané, que bateu colocado e fraco, mas o goleiro José Sá acabou aceitando.

Cinco minutos depois, os comandados de Jurgen Klopp ampliaram, Milner ganhou dividida e bateu, a redonda explodiu na trave. No rebote, Salah deu um balãozinho e tocou de cabeça, esbanjando categoria, 2 a 0 no marcador, foi o 30º gol do egípcio na temporada.

Depois dos dois gols, o Dragão sentiu e só foi ameaçar aos 43 minutos com Tiquinho Soares, que finalizou com perigo, assustando Karius. Foi o último lance de perigo na primeira etapa, que terminou em 2 a 0 a favor dos visitantes.

No segundo tempo, os mandantes arriscaram tudo, e acabaram dando o contra-ataque ao Liverpool, que aos 8 minutos foi letal, Firmino bateu, José Sá defendeu, e no rebote, Mané marcou o terceiro. A partida continuava fácil, e em mais um contra-golpe letal, Milner cruzou rasteiro para Firmino deixar sua marca, 4 a 0.

Após o quarto gol, Klopp acabou fazendo alterações na equipe para dar consistência a defesa e poupar alguns atletas, como Firmino, que fez belo jogo e acabou sendo substituído. Ainda assim, os Reds continuavam dominando, aos 37, Mané perdeu chance clara de marcar o quinto. O senegalês conseguiu o seu hat-trick minutos depois, ao receber e de fora da área mandar um canudo pro fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

PORTO-POR 0 x 5 LIVERPOOL-ING

Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)

Data: 14 de fevereiro de 2018, quarta-feira

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Riccardo Di Fiore (ITA) e Filippo Meli (ITA)

GOLS:

Liverpool: Mané, aos 24 minutos do primeiro tempo, aos 8 e aos 40 do segundo, Salah aos 29 do primeiro tempo e Firmino aos 24 do segundo tempo

PORTO: José Sá; Ricardo, Reyes, Marcano, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio (Jesus Corona), Brahimi (Majeed Waris), Marega e Tiquinho Soares (Gonçalo Paciência).

Técnico: Sério Conceição

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold (Gomez), Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Herderson (Matip), Wijnaldum; Mané, Salah e Firmino (Ings).

Técnico: Jurgen Klopp