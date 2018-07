Cuadrado entrega camisa 7 da Juve e deseja sucesso a Cristiano Ronaldo

Na última terça-feira, for anunciada a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus. Com a chegada, o gajo herda a camisa 7 da Velha Senhora, que pertencia anteriormente a Juan Cuadrado. Um dia após a oficialização da negociação, o colombiano entregou o número de forma simbólica ao novo companheiro.

Através das redes sociais, Cuadrado postou uma foto com a camisa já com o nome de Ronaldo impresso nas costas e desejou sucesso ao craque. “É mais abençoado dar do que receber. Sucesso, parceiro Cristiano, nesta nova aventura”, escreveu.

De acordo com o clube bianconero, o português assinou por quatro temporadas no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 447 milhões) e mais 12 milhões em encargos. O anúncio foi feito inicialmente pelo Real Madrid através de um comunicado em seu site confirmando a rescisão contratual do cinco vezes melhor do mundo mediante o pagamento da multa por parte da diretoria da Velha Senhora.

Cristiano Ronaldo deixa os merengues após nove anos como maior artilheiro da história do clube, 16 títulos e 451 gols em 438 jogos. Em carta, CR7 agradeceu pelo período no time espanhol, definindo-o como os os melhores da sua vida e confirmando que pediu para sair.