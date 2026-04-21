Juventus vence Votuporanguense de virada e larga na frente pelo acesso ao Paulistão

O Juventus da Mooca está próximo de retornar à elite do futebol paulista após 19 anos. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o Votuporanguense e venceu por 2 a 1, de virada, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pelo jogo de ida da semifinal do Paulista A2. O time do interior abriu o placar com Marcus Nunes, mas Elkin Muñoz e Romário decidiram o jogo para o Moleque Travesso.
Situação do confronto
Com o resultado, o Juventus precisa apenas de um empate para alcançar a final da Série A2 e garantir o acesso ao Paulistão de 2027. No entanto, caso o Votuporanguense vença por qualquer placar, avançará à decisão e conquistará o acesso, por ter melhor campanha na primeira fase. O jogo de volta será na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.
📋 Resumo do jogo
🔴 JUVENTUS 2 x 1 VOTUPORANGUENSE ⚫
🏆 Competição: Campeonato Paulista Série A2 (Semifinal | Ida)
🏟️ Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo (SP)
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: às 10h (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Marcus Nunes, ao 1' do 2ºT (Votuporanguense)
- ⚽ Elkin Muñoz, aos 13' do 2ºT (Juventus)
- ⚽ Romário, aos 34' do 2ºT (Juventus)
Expulsões:
- 🟥 Kauã, aos 4' do 2ºT (Votuporanguense)
- 🟥 Spaniol, aos 49' do 2ºT (Juventus)
VANTAGEM GRENÁ!
Juventus vira pra cima do Votuporanguense e larga na frente por um lugar na decisão do Paulistão A2 Rivalo!#PaulistãoA2Rivalo
Como foi o jogo?
Após um primeiro tempo sem emoções na Rua Javari, o Votuporanguense saiu na frente no início da etapa final. Na saída de bola, Kauan arriscou de longe, Passarelli espalmou e Matheus Nunes aproveitou o rebote para balançar as redes. Três minutos depois, porém, Kauan matou contra-ataque de Paulinho e foi expulso.
Com um jogador a mais, o Juventus foi para cima. Aos 13 minutos, Elkin Muñoz aproveitou falta próxima da área, encobriu a barreira e empatou o jogo. A pressão continuou e, aos 34, o Moleque Travesso virou. Thomás cruzou e Romário se antecipou, vencendo Paulo Victor no ar e cabeceando para virar o jogo. O Juventus continuou dominando o jogo, mas não chegou ao terceiro gol. A equipe ainda tem uma baixa para a volta: aos 49, Spaniol discutiu com PV, deu um soco no jogador adversário e foi expulso.
