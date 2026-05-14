Juventus marca no fim, bate Ferroviária e ganha o bi da Série A2 do Paulista

O Juventus é o campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o Moleque Travesso venceu a Ferroviária por 2 a 1, na Fonte Luminosa, e garantiu o bi do torneio estadual, já que também conquistou a edição de 2005.

No jogo de ida, disputado na Rua Javari, houve empate por 0 a 0. Dona da melhor campanha, a Ferroviária seria campeã com um empate, mas o Juventus marcou nos acréscimos para garantir o título.

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📋 Resumo do jogo

⚪ FERROVIÁRIA 1 x 2 JUVENTUS 🔴

🏆 Competição: Campeonato Paulista A2 - Final (jogo de volta)

🏟️ Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h15

Gols

Elkin Muñoz, aos 5 minutos do 1ºT (Juventus)

Vitor Barreto, aos 37 minutos do 2ºT (Ferroviária)

Thomás Kayck, aos 48 minutos do 2ºT (Juventus)

Como foi o jogo?

Logo aos cinco minutos, Romário arrancou e foi parado com falta na entrada da área. Elkin Muñoz cobrou, o golpe vista de Dênis Júnior não funcionou e o Juventus saiu na frente.

Aos 38 minutos do segundo tempo, de tanto pressionar, a Ferroviária empatou. Após cobrança de escanteio rasteira, Vitor Barreto definiu para o fundo das redes.

Precisando da vitória para ser campeão, o Juventus marcou aos 48, quando Thomas Kayck completou cruzamento na medida de Andrew e fez o gol do título.

Aos 54 minutos, Albano foi expulso após se irritar com falta de Andrew e desferir um soco no jogador do Juventus. Na confusão, Eduardo também recebeu o cartão vermelho.

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