Sem Balotelli e com Quagliarella, Itália anuncia convocação para Eliminatórias

Nesta sexta-feira, o treinador Roberto Mancini anunciou a convocação da Itália para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Eurocopa 2020. As grandes novidades da lista foram a volta do veterano Fábio Quagliarella e a ausência de Mario Balotelli.

Artilheiro do Italiano com 20 gols, um a mais que Cristiano Ronaldo, da Juventus, o atacante de 36 anos volta ao time nacional depois de quatro anos. Por outro lado, o polêmico jogador do Olympique de Marselha, da França, que vive grande fase, com cinco gols marcados em sete partidas, ficou de fora.

Os jovens Moise Kean e Nicolo Zaniolo, ambos de 19 anos, terão sua primeira experiência pela Itália. O atacante vem se destacando pela Juventus, enquanto o meia pela Roma.

Atuando em solo italiano, a Squadra Azzurra encara a Finlândia, no próximo dia 23, sábado, em Údine, às 16h45 (de Brasília), e Liechtenstein, três dias depois, no dia 26, terça-feira, em Parma, no mesmo horário. No Grupo J das Eliminatórias, os comandados de Mancini estão ao lado de Bósnia e Herzegovina, Armênia, Grécia, Liechtenstein e Finlândia.

Confira a lista completa de jogadores convocados: