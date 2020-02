De virada, Inter vence clássico com Milan e assume liderança do Campeonato Italiano

Neste domingo, no clássico da 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Internazionale derrotou o Milan por 4 a 2, no estádio Giuseppe Meazza, após estar perdendo por 2 a 0. Com o resultado, a Nerazzuri virou a líder da competição com 54 pontos, mesma pontuação da vice-líder Juventus. O time Rossonero se manteve na sexta posição, com 34 pontos.

Após uma partida bastante disputada durante quase todo primeiro tempo, o Milan saiu na frente no final, aos 40 minutos, com Rebic. Em um levantamento na área, Ibrahimovic escorou de cabeça para o atacante, que só teve o trabalho de tocar a bola para as redes.

Ainda houve tempo para a equipe ampliar aos 44, com Ibrahimovic. Depois de uma cobrança de escanteio, Kessie desviou para o sueco mandar de cabeça para o gol e marcar o segundo dos Rossoneros na partida.

No segundo tempo, a Inter reagiu e virou o clássico. Logo aos 6 minutos, Candreva bateu de fora da área, a bola rebateu na zaga e, na sobra, Brozovic acertou um belo chute de primeira e diminuiu para os mandantes.

Três minutos depois, Alexis Sánchez foi lançado na área e tocou para Vecino mandar para o gol e empatar a partida.

Embalada com o empate relâmpago, a Inter virou aos 24 com De Vrij. Em um escanteio para a equipe, Candreva cruzou para o zagueiro cabecear e colocar a Nerazzuri à frente.

Depois da virada, o Milan sentiu e golpe e permitiu que os mandantes marcassem mais um. Aos 48 minutos, Moses fez um cruzamento para Lukaku escorar de cabeça e selar a vitória da equipe.

Em outro confronto desta rodada, a Lazio venceu o Parma por 1 a 0.