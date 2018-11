Wellington Silva pede foco na reta final do Brasileirão e deixa em aberto futuro no Inter

Com participação decisiva no segundo tempo no triunfo de virada sobre o Atlético-PR, Wellington Silva deu assistência no gol do zagueiro Rodrigo Moledo. O atacante do Internacional afirmou que ficou feliz por ter sido útil no confronto do último final de semana pelo Campeonato Brasileiro.

“A equipe vem bem e quem entra no segundo tempo tem uma função importante, quem vem do banco pode decidir uma partida. Fico feliz de ter entrado, dado o meu melhor e ter ajudado a equipe. Temos que dar o nosso melhor a cada jogo”, comentou o camisa 11.

Nessa temporada Wellington Silva enfrentou muitas lesões e não conseguiu ter continuidade no time titular do Inter. O seu contrato de empréstimo com o Colorado termina no final do ano. Questionado sobre o assunto, o atacante prefere manter o foco dentro do campo.

“Temos esses seis jogos importantes. Preciso pensar e focar nesse momento. Claro que a gente pensa o que irá acontecer depois, mas isso pode atrapalhar no momento. Essa situação deixo para o clube e meu empresário resolverem. Quero aproveitar esses jogos para dar o meu melhor”, analisou.

O elenco do Interacional retornou aos treinos nesta terça no CT Parque Gigante visando o jogo de domingo contra o Ceará, às 17h (de Brasília), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Dourado, Edenílson e Jonatan Alvez que estavam suspensos ficam a disposição para o duelo diante do time nordestino.