Uendel lamenta jogo atípico com 9 e discorda de expulsões do Inter

O Internacional caiu no Maracanã para o Flamengo por 3 a 1 nesta quarta-feira. A equipe colorada jogou com nove em campo desde os 40 minutos da primeira etapa e não suportou a pressão na segunda etapa.

“Foi um jogo totalmente atípico com dois a menos, é muito difícil criar alguma coisa, ainda conseguimos fazer um gol, fomos organizados, mas não tem como, sempre sobre um, sobre dois. É difícil fechar os lados, talvez se a gente segurasse um pouco mais e não tomasse o segundo gol tão cedo, a gente pudesse gerar um pouco de nervosismo na equipe do Flamengo, infelizmente não deu”, declarou Uendel aos canais Premiere após a partida.

“Eu não sei, do Bruno pelo o que nos foi falado, quando tem um pênalti não é para ter expulsão, só amarelo, para você não punir a equipe duas vezes. Do Guerrero poderia ter advertido ele, dar um amarelo. É normal um jogador sangrando daquele jeito ficar nervoso, acho que ele poderia ter advertido o Guerrero antes e não dar o vermelho direto”, completou o lateral.

O Internacional volta a campo no próximo domingo, no Beira-Rio, às 16h (Brasília), em confronto contra o Palmeiras pela 22ª rodada do Brasileirão.