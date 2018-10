Internacional x Santos tem discussão acalorada entre árbitro e dirigente

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A polêmica de arbitragem no empate entre Internacional e Santos, na noite da última segunda-feira, no Beira-Rio, não ficou só dentro de campo. Na saída para os vestiários, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro e o gerente executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, protagonizaram uma discussão acalorada que precisou ser contida pelos que ali estavam.

No registro da confusão, é possível ver Ricardo Marques muito exaltado, precisando ser segurado pelos seus auxiliares, enquanto alguns policiais observam a cena. Rodrigo Caetano não aparece no vídeo, mas na súmula, o árbitro relata a discussão e cita o nome do dirigente.

“Relato que após o término da partida, quando o sexteto de arbitragem se dirigia para o vestiário e passando pela zona mista, fomos abordados pelo sr. Rodrigo Vilaverde Caetano, gerente executivo de futebol do S.C. Internacional, que proferiu, em tom agressivo, as seguintes palavras: ‘Vocês vão parar por que? Vocês decidiram o campeonato, erraram feio, seu safado, absurdo o que vocês fizeram aqui hoje'”, relata.

Ricardo Marques relata ainda que Caetano levantou uma muleta na direção dos árbitros, e descreve qual foi a sua reação.

“Informo mais que o sr. Rodrigo Caetano portava um par de muletas e ao proferir tais palavras levantou uma delas em nossa direção. Relato também que após o sr. Rodrigo Caetano proferir as referidas palavras contra a arbitragem, eu, Ricardo Marques Ribeiro, árbitro da partida, respondi em alto e bom som e repetidas vezes, com as seguintes palavras: ‘Você me respeita, respeite a minha instituição. Eu nunca faltei com respeito a você. Eu exijo respeito, por favor, respeito'”, completou.