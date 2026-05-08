Internacional lança nova camisa com homenagens ao título mundial de 2006

O Internacional e a adidas divulgaram nesta sexta-feira o segundo uniforme do clube para a temporada 2026. A nova camisa secundária celebra os 20 anos da conquista do Mundial de Clubes de 2006 e traz referências ao modelo utilizado pelo Colorado na decisão disputada no Japão.

Predominantemente branca, a camisa resgata elementos históricos daquele uniforme, incluindo o escudo no mesmo formato estampado na final em Yokohama. A coleção também marca o retorno da tradicional versão de manga longa, inspirada no modelo usado pelos campeões mundiais.

O uniforme conta ainda com gola polo sem botão e as três listras da adidas em dourado nos ombros, em alusão à conquista histórica do clube.

"Mais do que uma camisa, esse uniforme carrega uma das maiores emoções da história do Internacional. O Mundial de 2006 vive na memória de cada colorado, e revisitar aquele momento é permitir que a torcida volte a vestir um símbolo de orgulho, coragem e conquista. É uma camisa feita para emocionar quem vive o Inter”, afirmou Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do clube.

A campanha de lançamento contou com jogadores do elenco masculino e feminino, além de nomes históricos da conquista mundial, como Abel Braga, Iarley e Luiz Adriano.

"Algumas vitórias passam. Outras viram identidade. O Mundial de 2006 mudou a forma como uma geração inteira enxergava o Internacional, e também a forma como o mundo passou a enxergar o Clube. Essa camisa nasce para homenagear aquele momento histórico, mas principalmente para lembrar quem nós somos", destacou Marcelo Silveira, CRO do Internacional.

"Cada detalhe carrega referências de Tóquio, da coragem daquele grupo e da conexão emocional que o torcedor colorado construiu com aquela conquista ao longo de 20 anos. Mais do que lançar uma camisa, queríamos transformar a memória em pertencimento outra vez", completou.

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O novo uniforme secundário do Internacional já está disponível na InterStore on-line, no site da adidas Brasil e nas lojas físicas da adidas e do Internacional. A partir do dia 15/05, também disponível em lojas esportivas e pontos franqueados, nas versões masculina e feminina a R$449,99 e infantil por R$399,99. O modelo manga longa sai por R$599,99.