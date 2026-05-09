Herói, Félix Torres celebra ponto conquistado pelo Internacional: “Muito justo”

Autor do gol de empate do Internacional nos acréscimos contra o Coritiba, Félix Torres valorizou o ponto conquistado fora de casa neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 2 a 2 no Couto Pereira, o zagueiro destacou a postura ofensiva da equipe e afirmou que o resultado foi justo pelo que o Colorado produziu na partida.
“Eu acho que a gente conseguiu um resultado muito justo. Nós finalizamos 15 vezes no gol. A gente saiu sempre tentando ganhar o jogo. O jogo foi um pouco difícil, o jogose tornou um pouco complicado para nós, a gente sempre tentou. A gente queria ter saído com a vitória, mas esse resultado para nós de visitante é muito bom. A gente tem que continuar trabalhando desse jeito para que a vitória possa chegar”, afirmou o defensor.
O Internacional chegou a ficar duas vezes atrás no placar, mas conseguiu reagir nas duas oportunidades. O Coritiba abriu o marcador ainda no primeiro tempo, com Lavega, após contra-ataque rápido no Couto Pereira.
Vitinho bateu, o goleiro salvou e Félix Torres guardou. 💪🇪🇨
No último minuto, time e torcida comemoraram o segundo gol do Inter no Paraná! ❤️🇦🇹 pic.twitter.com/zbZa6AORMA
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 9, 2026
Na etapa final, Borré empatou para o Colorado aos 24 minutos. Porém, aos 39, Rodrigo Moledo voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Já nos acréscimos, Félix Torres apareceu dentro da pequena área como centroavante para aproveitar rebote de Pedro Rangel e decretar o empate.
Com o resultado, o Internacional chegou aos 18 pontos e subiu momentaneamente para a décima colocação do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Athletic Club, no Beira-Rio, pela quinta fase da Copa do Brasil.