Herói, Félix Torres celebra ponto conquistado pelo Internacional: “Muito justo”

(Foto: Divulgação/Internacional)
Publicado 09/05/2026 às 19:11

Autor do gol de empate do Internacional nos acréscimos contra o Coritiba, Félix Torres valorizou o ponto conquistado fora de casa neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 2 a 2 no Couto Pereira, o zagueiro destacou a postura ofensiva da equipe e afirmou que o resultado foi justo pelo que o Colorado produziu na partida.

“Eu acho que a gente conseguiu um resultado muito justo. Nós finalizamos 15 vezes no gol. A gente saiu sempre tentando ganhar o jogo. O jogo foi um pouco difícil, o jogose tornou um pouco complicado para nós, a gente sempre tentou. A gente queria ter saído com a vitória, mas esse resultado para nós de visitante é muito bom. A gente tem que continuar trabalhando desse jeito para que a vitória possa chegar”, afirmou o defensor.

O Internacional chegou a ficar duas vezes atrás no placar, mas conseguiu reagir nas duas oportunidades. O Coritiba abriu o marcador ainda no primeiro tempo, com Lavega, após contra-ataque rápido no Couto Pereira.

Na etapa final, Borré empatou para o Colorado aos 24 minutos. Porém, aos 39, Rodrigo Moledo voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Já nos acréscimos, Félix Torres apareceu dentro da pequena área como centroavante para aproveitar rebote de Pedro Rangel e decretar o empate.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 18 pontos e subiu momentaneamente para a décima colocação do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Athletic Club, no Beira-Rio, pela quinta fase da Copa do Brasil.

