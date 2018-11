Em treino fechado, Inter finaliza preparação para o duelo contra o Ceará

O elenco do Internacional realizou o último treinamento na manhã deste sábado no Estádio do Pici, em Fortaleza. Essa atividade foi fechada para a imprensa e os goleiros trabalharam com o preparador Daniel Pavan.

Conforme a assessoria de imprensa do clube, logo na sequência ocorreu um recreativo. O zagueiro Rodrigo Moledo que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda fica de fora do confronto do final de semana. Emerson Santos deve formar dupla ao lado de Victor Cuesta.

Dessa forma, o Inter deve ir a campo com a seguinte formação: Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Cuesta e Iago; Dourado, Edenilson, Patrick e D’Alessandro; Nico López e Leandro Damião. Depois de cumprirem suspensão automática, Rodrigo Dourado e Edenílson voltam ao time titular.

A partida entre Ceará e Internacional está programada para o domingo, às 17h(de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado ocupa o segundo lugar na competição, com 61 pontos e quer reduzir a diferença para o líder Palmeiras.