Dudu sofre fratura no braço esquerdo e terá que passar por cirurgia

Na atividade de reapresentação, no CT Parque Gigante, após derrota no clássico contra o Grêmio por 2 a 1, o lateral-direito Dudu deixou o treino mais cedo por conta de uma dividida ríspida. O Internacional confirmou que o atleta teve uma fratura no antebraço esquerdo.

A contusão necessita de uma intervenção cirúrgica e só depois disso é possível estimar um período para a recuperação do atleta. Dudu tem sete partidas pelo clube gaúcho e começou jogando no último Gre-Nal, porém, saiu no intervalo. O jogador foi o único titular a treinar com bola nesta segunda.

Com a lesão do lateral, Fabiano, recém-contratado vindo Palmeiras por empréstimo, pode fazer sua estreia diante do arquirrival, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Dudu foi revelado pelo Figueirense e subiu para o profissional em 2016, no ano seguinte se destacou no Campeonato Catarinense e no Brasileiro da Série B. No início desta temporada, foi contratado pelo Inter, mas no decorrer do Gaúcho e da Copa do Brasil tem sofrido com críticas da torcida.