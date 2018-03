Palmeiras acerta empréstimo de Fabiano ao Internacional

Fabiano vai atuar por uma nova equipe até o final deste ano. Neste sábado, o Palmeiras acertou o empréstimo do lateral direito para o Internacional. A assinatura do acordo depende apenas da aprovação do atleta nos exames médicos.

Na última quarta-feira, véspera do Choque-Rei, o técnico Roger Machado teve uma conversa particular com o Fabiano, conforme divulgado pela Gazeta Esportiva. O papo entre ambos durou quase cinco minutos e aconteceu de costas para a imprensa.

Na última segunda-feira, Fabiano fez sua estreia em 2018, contra o São Caetano, em partida que o Verdão teve uma equipe alternativa. Contra o Azulão, o lateral irritou a torcida desde os primeiros minutos e, já na metade do primeiro tempo, foi vaiado a cada toque na bala. Após o duelo, Roger Machado ‘blindou’ o jogador, mas disse que esperava uma resposta dentro de campo.

O Palmeiras tinha interesse em negociar o jogador no início da temporada. O clube, porém, não encontrou interessados em pagar seu salário integralmente ou comprar o atleta. Com a lesão de Mayke, que tem previsão de retorno para quatro a seis semanas, o lateral acabou inscrito no Campeonato Paulista

Fabiano chegou ao Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2016 e foi o autor do gol da vitória que confirmou o título brasileiro do Verdão na última temporada. Neste ano, porém, o camisa 22 sofreu para conquistar uma sequência de jogos.

Com o futebol apresentado após o período de empréstimo, o Palestra optou por adquirir 40% dos direitos econômicos do atleta em janeiro por cerca de R$ 7 milhões. Na ocasião, o Verdão imaginava que o investimento renderia lucro em um futuro breve, até por o lateral ser fluente em alemão e ter passaporte do país.

Ao longo de 2017, porém, Fabiano atuou em apenas 18 jogos. Destes, 13 foram como titular e o mais marcante em duelo contra o Peñarol, pela fase de grupos da Copa Libertadores, quando marcou o gol da vitória por 3 a 2 aos 54 minutos do segundo tempo.