Damião lamenta resultado e condena destempero do Internacional

A derrota do Internacional para o Botafogo pelo placar de 1 a 0 foi muito dolorosa para o Colorado. Além de perder a segunda posição para o Flamengo e ver a sua distância para o líder Palmeiras aumentar, a equipe demonstrou muito nervosismo nos minutos finais do jogo deste domingo.

Há poucos minutos para o apito final do juiz, o atacante Wellington Silva recebeu uma entrada forte de Pimpão e acabou reagindo empurrando o adversário. A revolta exagerada do atleta rendeu um cartão vermelho direto. Poucos minutos depois, o zagueiro Rodrigo Moledo reclamou de uma pênalti de maneira muito acintosa, chegando inclusive a empurrar o juíz, o que também lhe rendeu a expulsão.

Logo após o apito final, Wellington Silva saiu correndo dos vestiários rumo ao gramado e acabou precisando ser contido por companheiros para não arrumar ainda mais confusões. Um dos mais experientes do time, o atacante Leandro Damião ressaltou que esses tipos de problemas não contribuem em nada para a reta final da equipe no Brasileirão.

“Viemos com objetivo de buscar a vitória. Independente do Palmeiras. Não conseguimos jogar. A vontade foi grande, mas não conseguimos tecnicamente como nos outros jogos. Tomamos um gol rápido e não conseguimos fazer gol. A gente tem que reconhecer. Resultado que não queríamos. Não conseguimos manter o que vínhamos fazendo. A vontade foi grande, mas não adianta. No final do jogo não vi o que aconteceu para o Wellington ser expulso, tentei separar, não adianta a gente brigar, que não adianta nada”, avaliou o centroavante em entrevista para o canal Premiere.

O volante Edenilson também lamentou o resultado, principalmente pelo gol “achado” do Botafogo. Porém o meio-campista fez questão de afirmar que a competição não está decidida. “Uma partida difícil, não conseguimos executar a ideia de jogo. Eles acharam um gol, se fecharam, tentamos entrar, mas não foi este jogo que decidiu o campeonato. Vamos continuar para terminar por cima”, avaliou.

Com 65 pontos conquistados, o Inter acabou sendo ultrapassado pelo Flamengo e caindo para a terceira colocação. Na próxima rodada, o time de Odair Hellmann enfrenta o Atlético Mineiro, no estádio do Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília).