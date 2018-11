Conmebol exalta retorno do Internacional à Libertadores

O Twitter oficial da Conmebol saudou nesta segunda-feira a volta do Internacional a Libertadores de 2019. Após o empate diante do Ceará, o Colorado chegou aos 62 pontos e não pode ser mais alcançado pelo sétimo colocado que é o Atlético-PR com 46.

Dessa forma o time comandado por Odair Hellmann garantiu presença no mínimo na fase preliminar da competição. Por sua vez, os dirigentes colorados retribuíram o objetivo alcançado.

Na segunda posição do Brasileirão, o Internacional luta para se garantir de forma matemática na vaga direta a Libertadores. A última participação do clube na competição intercontinental ocorreu em 2015 quando parou na semifinal para o Tigres, do México.