Inter empata com o Ceará e mantém segundo lugar no Brasileirão

O Ceará empatou neste domingo com o Internacional por 1 a 1, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Numa partida bem quente, o Colorado saiu na frente e teve outras chances de ampliar o placar, mas pecou nas finalizações. Pelo outro lado, o Alvinegro conseguiu mostrar muita disposição e segue na luta para se manter na primeira divisão. Os gols foram marcados por Leandro Damião pelo Inter e Ricardinho igualou para o Ceará.

Com o resultado, o Internacional segue em segundo lugar com 62 pontos e mantém a distância de cinco pontos para o líder Palmeiras. E o Ceará pulou para o 14ª lugar, com 38 pontos.

Na próxima rodada o Ceará visita o Bahia na quarta, às 21h(de Brasília), na Fonte Nova. Já o Internacional no mesmo horário recebe na quinta o América-MG no Beira-Rio.

O JOGO

Um começo de partida muito estudado por parte dos dois times. O Alvinegro insistiu muito nas bolas aéreas. Por sua vez, o Colorado ainda tentou se encontrar no jogo e impor seu estilo de futebol.

As marcações de ambas as equipes levaram vantagem sobre os ataques. O Internacional foi cirúrgico quando chegou a frente. Aos 15, Damião recebeu pela direita, invadiu a área e tentou o chute. Everson espalmou para a frente, e o centroavante aparou o rebote para estufar as redes.

Sem desanimar os donos da casa foram para cima em busca do empate. Aos 17, Ricardinho arriscou de longe e soltou a bomba. Marcelo Lomba voou e espalmou para escanteio. Um minuto depois nova chegada do Ceará através de Richardson recebeu dentro da área e tentou o chute. Lomba espalmou. A resposta Colorada veio, aos 19, Edenílson puxou o contra-ataque, invadiu a área, deixou o marcador para trás e tem o gol livre para marcar. O chute de pé esquerdo saiu em cima de Éverson.

Mais uma vez o Alvinegro levou perigo na bola alta. Aos 22, após cruzamento da esquerda, Arthur subiu de cabeça e desviou para fora. Por pouco num erro do arqueiro do Ceará, o Colorado não ampliou o marcador. Aos 25, Éverson saiu mal do gol, e Nico aproveitou. O uruguaio driblou o goleiro e rolou para Damião, que tinha a meta livre para finalizar. Richardson dá um bote preciso e impediu o que seria o segundo tento do centroavante. Aos 30, Leandro Carvalho arriscou de longe. A bola saiu à esquerda da meta de Lomba, com perigo.

Os anfitriões estão cedendo espaços para os visitantes que quase ampliaram. Aos 35, D’Alessandro acionou Iago pela esquerda. O garoto recuou a jogada para Nico, que acionou Patrick. O volante saiu com liberdade dentro da área, mas cruzou para trás. Samuel Xavier afastou para escanteio.

Em uma bobeada da defesa vermelha, o Ceará chegou a igualdade. Aos 41, Víctor Cuesta errou na saída de bola e armou o contra-ataque do Alvinegro. Leandro Carvalho recuperou e acionou Arthur dentro da área. O centroavante cruzou na medida para Ricardinho, que se antecipou à zaga e completou para as redes.

A etapa inicial iniciou com Ceará e Internacional procurando o gol. Os vermelhos pularam na frente, mas desperdiçaram ótimas chances de ampliar. Enquanto isso os donos da casa nunca desistiram de atacar e souberam tirar proveito de um vacilo dos gaúchos.

O panorama do segundo tempo segue parecido com o do primeiro, com os times arriscando chutes de longe e levantando bola aérea. Na base do abafa, o Ceará assustou a defesa do Inter. Aos 11, Richardson aparou a sobra e tentou o lançamento para Arthur. A bola sobrou para Calyson, que arriscou de primeira.

Devido ao forte calor em Fortaleza, os times reduziram o nível de intensidade ofensiva. Aos 17, Leandro Carvalho cruzou da direita. Ricardinho invadiu a área como homem surpresa e cabeceou. Para fora, com muito perigo. Aos 24, Nico recebeu pela esquerda e cruzou. A bola se apresentava para a cabeça de Damião, mas Éverson saiu do gol e afastou.

Uma outra vacilada do meio-campo vermelho e quase permitiu a virada do Alvinegro. Aos 25, Patrick errou na saída de bola e armou o contra-ataque do Ceará. Samuel Xavier recebeu na direita e cruzou. Cardona desviou de cabeça. Direto para fora. A entrada de Pottker já fez o arqueiro do Ceará trabalhar. Aos 35, Pottker dominou pela direita, puxou para o meio e chutou de esquerda. Éverson espalmou. No rebote, o camisa 99 tentou fazer a jogada, mas acabou deixando a bola sair pela linha de lado.

Para buscar a vitória o técnico Odair Hellmann ousou ao colocar o atacante Rossi e sacou o meia Patrick. Aos 42, Rossi invadiu a área a dribles e tentou o toque por cavadinha. Luiz Otávio salvou e mandou para escanteio. Por outro lado, os comandados de Lisca recuaram as suas linhas e especulam jogadas de velocidade. Aos 49, Leandro Carvalho faz a jogada pela esquerda e tentou o chute. Dourado salvou em cima da linha. No rebote, Cardona tentou o chute, mas a bola saiu com grande defesa de Marcelo Lomba.

Num último esforço o Colorado tentou pular a frente novamente do placar, mas não conseguiu ter êxito no seu objetivo. O Ceará se mostrou um time bravo e tem muitas chances de se manter na Série A.

FICHA TÉCNICA

Ceará 1 x 1 Internacional

Local: Estádio Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 11 de novembro, domingo

Horário: 17h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Heronildo S Freitas da Silva (PA)

Cartão amarelo: Samuel Xavier, Richardson (Ceará) Emerson Santos, D´Alessandro, Rodrigo Dourado (Internacional)

GOLS: Leandro Damião (Internacional), aos 15 minutos e Ricardinho (Ceará), aos 41 minutos do primeiro tempo.

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves (Valdo), Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Ricardinho (Eder Luís); Calyson(Cardona), Arthur e Leandro Carvalho

Técnico: Lisca

Internacional: Marcelo Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, D´Alessandro (Wellington Silva) e Patrick(Rossi), Nico López e Leandro Damião (William Pottker).

Técnico: Odair Hellmann