Bernabei destaca classificação do Inter na Copa do Brasil e admite erros defensivos

O lateral Alexandro Bernabei foi um dos destaques da vitória do Internacional por 3 a 2 sobre o Athletic, nesta terça-feira, no Beira-Rio, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. Autor do gol que garantiu a classificação colorada às oitavas de final, o argentino chegou ao quinto gol nos últimos sete jogos, mas também admitiu falhas defensivas da equipe durante a partida.

𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘 𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗩𝗢 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗘 𝗦𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔! ❤️🤍 Com gols de Borré, Allex e Bernabei, Inter volta a superar o Athletic-MG, desta vez por 3 a 2, e avança para as oitavas de final da Copa do Brasil! ⚽🇦🇹 #IssoÉInter VAMOS, COLORADO! 💪👊 pic.twitter.com/hjvp82287i — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 13, 2026

"Precisamos corrigir alguns detalhes"

Após a partida, em entrevista ao Prime Video, Bernabei valorizou o resultado e destacou a importância da classificação diante da torcida no Beira-Rio.

“Sabemos que era um jogo muito importante para nós, que eles viriam aqui para ganhar, então a gente teria que ser forte em casa. Ganhamos, ainda bem. Precisamos corrigir alguns detalhes defensivos para nosso próximo jogo, fora de casa”, afirmou.

"Entendemos o torcedor"

Apesar da classificação, Bernabei reconheceu os erros defensivos cometidos pelo Inter durante a partida e afirmou compreender a insatisfação dos torcedores, que vaiaram alguns atletas, após os dois gols sofridos diante do Athletic.

“Entendemos o torcedor que está bravo. Relaxamos em alguns momentos e tomamos dois gols que não devíamos. Esses dias que teremos para trabalhar iremos arrumar para o próximo jogo”, completou.

Fase artilheira

Vivendo grande fase ofensiva, o lateral também comentou a sequência positiva e atribuiu o bom momento à confiança recebida da comissão técnica e do elenco colorado. “Isso é causa da confiança que a equipe e a comissão técnica têm em mim. É um trabalho que todo mundo está fazendo, então é graças a eles. Estou muito grato pela confiança que me dão e espero que essa fase continue”, disse.

Próximo jogo do Internacional

O Internacional volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Vasco, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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