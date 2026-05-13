Inter vence o Athletic e é o primeiro classificado às oitavas da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Internacional venceu o Athletic por 3 a 2, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com gols de Bernabei, Borré e Allex. Com o resultado, o Colorado é o primeiro time a se classificar para as oitavas de final.
Situação do confronto
Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Inter precisava somente de um empate no jogo desta terça-feira para avançar de fase. Com o resultado registrado, o Colorado é o primeiro time a se classificar para as oitavas de final.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪INTERNACIONAL 3 X 2 ATHLETIC⚫⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Alan Patrick (Internacional).
🟥 Cartões vermelhos: Cabezas (Athletic).
Gols
- ⚽ Rafael Borré, aos 21' do 1ºT (Internacional)
- ⚽ Ian Luccas, aos 38' do 1ºT (Athletic)
- ⚽ Allex, aos 44' do 1ºT (Internacional)
- ⚽ Ian Luccas, aos 22' do 2ºT (Athletic)
- ⚽ Alexandro Bernabei, aos 24' do 2ºT (Internacional)
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
🔴⚪Internacional⚪🔴
Rochet; Bruno Gomes (Alan Rodríguez), Victor Gabriel, Félix Torres, Bernabei; Allex (Bruno Tabata), Villagra (Ronaldo), Bruno Henrique (Aguirre), Alan Patrick e Vitinho (Kayky); Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
⚫⚪Athletic⚪⚫
Luan Polli; Jhonatan, Belezi e Zeca; Douglas (João Miguel), Marcelo Henrique (Diogo), Cabezas, Kauan Rodrigues e Ian Luccas (Max); Gustavinho (Otusanya) e Gabriel Moyses (Bruninho).
Técnico: Alex Souza
Como foi o jogo
O Inter abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Após cruzamento de Bernabei, a zaga do Athletic afastou mal e Borré pegou a sobra na segunda trave. O empate da equipe mineira veio aos 38, quando Gabriel Moyses encontrou na área Ian Luccas, que finalizou colocado no canto direito de Rochet. Aos 44, Bernabei esticou na área para Allex ganhar da defesa adversária e dar um toquinho para devolver a vantagem ao Internacional.
No segundo tempo, aos seis minutos, Cabezas deixou o cotovelo no rosto de Bernabei e foi expulso, deixando a missão do Athletic ainda mais difícil. Mesmo com um a menos, a equipe empatou aos 22 minutos, quando Marcelo cruzou para Ian Luccas, que antecipou Rochet para marcar. Dois minutos depois, Bernabei recebeu de Alan Patrick pela esquerda e bateu cruzado, decretando números finais ao jogo.
Próximos jogos
🔴⚪Internacional⚪🔴
⚔️ Jogo: Internacional x Vasco
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
⚫⚪Athletic⚪⚫
⚔️ Jogo: Athletic x Juventude
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)