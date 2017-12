Tenista top 10 vibra com título do Independiente na Sul-Americana

A norte-americana CoCo Vandeweghe viveu bom ano no circuito do tênis feminino, atingindo o décimo lugar no ranking da WTA, sua melhor marca na carreira. Para completar a boa temporada, ela teve alegrias também no futebol.

Na noite desta quarta-feira, a atleta se mostrou atenta à final da Copa Sul-Americana. Torcedora do Independiente, ela postou vídeos em redes sociais dos fãs do clube comemorando o troféu conquistado após empate por 1 a 1 com o Flamengo. “O Rei está de volta”, escreveu em um dos posts, em inglês.

Vandeweghe também compartilhou publicações do Rei de Copas, mostrando euforia com o título argentino. E esta não foi a primeira vez que a norte-americana demonstrou seu fanatismo pelo tradicional clube.

Em novembro, quando seu país sagrou-se campeã da Fed Cup, competição feminina entre seleções no tênis, ela levou uma camisa do Independiente para a comemoração, inclusive tirando fotos com o uniforme.