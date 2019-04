Renato promete que Grêmio irá avançar na Libertadores

Após conquistar o bicampeonato gaúcho em cima do Internacional, o técnico Renato Portaluppi garantiu que o Grêmio irá se classificar na próxima fase da Libertadores. O Tricolor Gaúcho enfrenta o Libertad no dia 23, terça, às 19h15 (de Brasília), no Nicolás Leoz, pela quinta rodada do Grupo H. A equipe gremista está em terceiro lugar na chave com quatro pontos.

“O Grêmio vai classificar. Nós jogamos duas partidas pela Libertadores e não fomos tão bem. Falei para o presidente que nós iríamos classificar. Isso nós vamos pensar na sexta-feira. O Grêmio irá classificar”, revelou.

Por outro lado, Renato elogiou o Internacional e o trabalho do técnico Odair Hellmann. “O Odair é um colega de profissão. Tem que dar os parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Mas a minha equipe buscou nos dois jogos a vitória. O primeiro Gre-Nal foi bastante parelho, mas hoje não. O Grêmio teve as melhores oportunidades e tentou vencer o tempo todo. Com todo respeito ao Inter, mas o merecedor seria o Grêmio”, comentou.

No Campeonato Gaúcho deste ano, o Tricolor, em 17 partidas, teve 11 vitórias e seis empates. Foram 38 gols marcados e apenas um sofrido. Desde 1965 a equipe gremista não conquistava o torneio de forma invicta. O elenco do Grêmio retorna aos treinos nesta sexta-feira, às 09h30 (de Brasília), no CT Luiz carvalho.