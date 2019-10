Renato mira G4 do Brasileiro e diz: “Hoje, grávida faria gol no Grêmio”

Atropelado pelo Flamengo, o Grêmio se despediu da Copa Libertadores com uma derrota por 5 a 0 na noite desta quarta-feira. Após a eliminação sofrida no Estádio do Maracanã, o técnico Renato Gaúcho reconheceu a enorme superioridade do adversário na semifinal e falou em mirar o G4 do Campeonato Brasileiro.

“Foi um resultado surpreendente, mas aconteceu. Agora, é levantar a cabeça. Precisamos voltar a pensar no Brasileiro. No final de semana, temos um jogo importante contra o Botafogo. Nossa intenção é colocar o clube entre os quatro primeiros para que possamos disputar a Libertadores novamente no ano que vem”, afirmou.

No primeiro tempo, ainda equilibrado, o Flamengo saiu na frente por meio de Bruno Henrique. Na etapa complementar, o time rubro-negro aumentou com dois de Gabriel e construiu a goleada histórica após gols marcados pelos zagueiros Pablo Mari e Rodrigo Caio.

“Tomamos cinco gols em cinco falhas nossas. Jogamos muito abaixo do que sabemos. Hoje, se bobear, uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Essa é a realidade. O Flamengo foi superior, sim. Mereceu ganhar de 5 a 0 pelas oportunidades que teve, mas todas as chances fomos nós que demos. E eles souberam aproveitar”, disse Renato.

Anteriormente, o treinador, orgulhoso, falou repetidas vezes que o Grêmio praticava o melhor futebol do Brasil. Após a queda na semifinal da Copa Libertadores, ele procurou valorizar seu elenco e rejeitou a possibilidade de promover mudanças profundas em função da eliminação.

“Nessas horas, devemos falar pouco. Quando se ganha, todo mundo é bom. Quando não conseguimos o resultado esperado, ninguém é bom. Infelizmente, muita gente pensa assim no Brasil. Tenho a consciência tranquila. Nos últimos três anos, o Grêmio vem conquistando vários títulos”, declarou.