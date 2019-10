Flamengo massacra o Grêmio e pega River na final da Libertadores

38 anos depois, o Flamengo volta a disputar uma final da Taça Libertadores, em grande estilo. Em partida realizada na noite desta quarta-feira, no Maracanã, a equipe rubro-negra goleou o Grêmio por 5 a 0 e se classificou para decidir a competição sul-americana.

O Rubro-negro carioca vai enfrentar o River Plate,da Argentina, no dia 23 de novembro, em jogo único, em Santiago do Chile. O River já havia garantido a vaga ao eliminar o Boca Juniors, na outra semifinal. Os gols do Flamengo foram marcados por Gabigol, dols, Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio.

O time dirigido por Jorge Jesus justificou a grande fase que atravessa e não tomou conhecimento do Grêmio. Com um futebol rápido e envolvente, a equipe rubro-negra dominou completamente a partida e fez a festa da grande torcida que lotou o Maracanã para ver mais uma grande atuação da sua equipe.

O Grêmio até que conseguiu equilibrar as ações no primeiro tempo quando chegou a criar uma chance real de gol, mas a partir do segundo gol, sofrido no início da segunda etapa, se entregou completamente e apenas assistiu o Flamengo trocar passes diante de uma torcida entusiasmada que gritava olé a cada toque na bola.

O jogo – O Flamengo, pouco a pouco, foi impondo seu toque de bola e tentava chegar à área tricolor com lançamentos para Bruno Henrique. O ritmo do jogo era lento com muitas faltas e muitos passes errados. A forte marcação das duas equipes impediam que os atacantes encontrassem espaços para as conclusões.

Aos 18 minutos, o primeiro momento de emoção. Everton arrancou pela esquerda e cruzou, Diego Alves cortou parcialmente e a bola sobrou para Maicon que chutou em cima do goleiro rubro-negro, desperdiçando uma grande oportunidade para o Grêmio.

A primeira grande oportunidade da equipe carioca aconteceu aos 26 minutos quando Rafinha levantou da direita e Bruno Henrique, de peixinho, quase colocou a bola nas redes defendidas por Paulo Victor. Logo depois, o goleiro do Grêmio apareceu com segurança para bloquear o cruzamento de Everton Ribeiro.

Aos 39 minutos, Gerson bateu de longe, a bola desviou na zaga e sobrou para Gabigol que concluiu para defesa segura de Paulo Victor. Dois minutos depois, o predomínio da equipe rubro-negra foi transformado em gol. A jogada começou com uma investida de Bruno Henrique que fez um lançamengo para Gabigol. O artilheiro chutou, Paulo Victor deu rebote e Bruno Henrique, oportunista, colocou a bola nas redes.

Se o Grêmio voltou pensando na reação, teve seus planos frustrados logo no início do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio, André resvalou de cabeça e a bola sobrou para Gabigol encher o pé e ampliar a vantagem da equipe da Gávea.

O time dirigido por Renato Gaúcho se mostrou inteiramente desorientado com o gol relâmpago e quase sofreu o terceiro aos três minutos em chute de Bruno Henrique que encobriu o travessão de Paulo Victor.

Aos sete minutos, a situação se complicou definitivamente para o Tricolor gaúcho quando Geromel derrubou Bruno Henrique dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol bateu aos nove minutos, deslocando o goleiro gremista, e anotou o terceiro gol para delírio da torcida.

Aos 16 minutos, a torcida festejou o quarto gol quando Bruno Henrique colocou nas redes, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante. E aos 21 minutos, a goleada se concretizou. Arrascaeta bateu escanteio e o zagueiro Pablo Mari cabeceou sem chances para Paulo Victor.

Inteiramente batido em campo, o Flamengo marcou o quinto gol através de Rodrigo Caio, aos 26 minutos. Everton Ribeiro bateu falta e Rodrigo Caio, sem marcação, usou a cabeça para colocar a bola nas redes.

Nos minutos finais, Jorge Jesus ainda aproveitou para colocar Diego pela primeira vez em campo, depois que o meia se recuperou da lesão que o afastou do time por três meses.

E Diego quase marcou o sexto aos 44 minutos. Após chute de Vitinho, a bola sobrou para o armador que mandou a bomba e deu trabalho a Paulo Victor, na última jogada importante da partida.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-BRA 5 X 0 GRÊMIO-BRA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de outubro de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Patricio Lostau (Argentina)

Assistentes: Diego Bonfa (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Cartão Amarelo: Rodrigo Caio(Fla); Kanemann, Everton(Gre)

Gols:

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 41 minutos do primeiro tempo; Gabigol no primeiro minuto e aos nove minutos do segundo tempo; Pablo Mari aos 21 e Rodrigo Caio, aos 26 minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha , Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson(Diego), Everton Ribeiro e Arrascaeta(Piris da Motta); Bruno Henrique(Vitinho) e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

GRÊMIO: Paulo Victor, Paulo Miranda, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon(Diego Tardelli), Matheus Henrique, Michel e Alisson(Thaciano): Everton e André(Pepê)

Técnico: Renato Gaúcho