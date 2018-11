Renato deixa em aberto futuro no Grêmio e admite sonho de treinar Flamengo

O técnico Renato Portaluppi foi questionado após a derrota do Grêmio para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã sobre o seu destino em 2019. Mais uma vez o comandante gremista preferiu focar em garantir o tricolor gaúcho no G4 do Campeonato Brasileiro e desconversou em relação ao assunto.

“Pelo respeito ao presidente e à torcida, a preferência é sempre do Grêmio. Eu tenho conversado com o presidente Romildo sobre a renovação. Isso vem sempre em primeiro lugar”, avaliou.

Entretanto, ele admitiu que mantém um carinho especial pelo Rubro-negro, uma equipe que ele nunca escondeu o desejo de, um dia, treinar.

“É sempre bom voltar ao Maracanã, onde aconteceram grandes coisas. Tenho um carinho especial por tudo que vivi aqui dentro. Joguei alguns anos e ajudei a conquistar títulos no Flamengo. Tenho o sonho de treinar o Flamengo, mas quando será? Eu sigo focado em garantir uma vaga direta para a Libertadores com o Grêmio”, revelou.

Por fim, o treinador admitiu que o resultado foi justo e que o tricolor gaúcho não soube superar a marcação do Flamengo.

“Nossa equipe não foi tão feliz, principalmente no primeiro tempo. Mas não pode tirar os méritos do Flamengo, que tem jogadores diferenciados, com muita inteligência. Nosso time demorou um pouco para entrar na partida”, finalizou.