Fla bate o Grêmio, frustra Palmeiras e mantém esperança de título

O Flamengo segue vivo na briga pelo título do Brasileiro. O time carioca derrotou o Grêmio por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 36ª rodada da competição e chegou aos 69 pontos, mantendo-se cinco pontos atrás líder Palmeiras, que goleou o América-MG por 4 a 0 em São Paulo. O resultado, porém, foi fundamental para os flamenguistas se garantirem matematicamente na fase de grupos da Libertadores.

Se o Flamengo está na fase de grupos, o Grêmio corre o risco justamente de deixar o G4, pois estacionou nos mesmos 62 pontos do São Paulo, que ainda joga pela rodada nesta quinta-feira, quando visita o Vasco em São Januário.

O jogo – O Flamengo começou a partida com mais posse de bola, tentando acuar o Grêmio no campo de defesa. Porém, como os gremistas congestionavam o próprio campo, a criação de jogadas ficava muito comprometida. A primeira oportunidade de gol dos cariocas foi aos 11 minutos, em um chute de fora da área de Everton Ribeiro, que fez a bola passar sobre o travessão.

Aos 22 minutos por muito pouco a torcida flamenguista não gritou “gol”. Vitinho cruzou e Fernando Uribe cabeceou para acertar a trave esquerda do goleiro Paulo Victor. Acuado em seu campo, o Grêmio tinha dificuldades de trocar passes na busca do contra-ataque. A maior prova disso foi que a primeira defesa do goleiro César aconteceu aos 32 minutos, em um chute de fora da área de Ramiro, facilmente defendido pelo arqueiro flamenguista.

O Flamengo seguiu pressionando e aos 34 minutos quase chegou ao gol graças a uma bela jogada individual de Cuéllar, que invadiu a área e cruzou, Uribe dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Renê chutar sobre o gol, desperdiçando grande oportunidade.

Aos 42 minutos Diego arriscou um chute de fora da área e Paulo Victor fez grande defesa, cedendo escanteio e garantindo que o placar não se mexesse antes do intervalo.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo o Flamengo mostrou que voltou disposto a decidir o jogo. Após triangulação ofensiva a bola sobrou para Pará que, na grande área, chutou para grande defesa do goleiro. Na cobrança de escanteio a zaga do Grêmio se confundiu na marcação e Fernando Uribe pegou de primeira para anotar um golaço. O atacante levantou muito o pé e acabou cometendo falta em Cortez no lance, o que gerou a revolta dos gremistas.

Com a desvantagem o Grêmio adiantou a marcação e por muito pouco não empatou aos 16, quando Alisson fez boa jogada e cruzou para a cabeçada de Everton, defendida com dificuldade por César. O Flamengo respondeu um minuto depois, quando Réver cabeceou após cobrança de escanteio de Vitinho. Paulo Victor defendeu em cima da linha.

A torcida do Flamengo foi ao desespero com Vitinho aos 23 minutos. Em um contra-ataque ele recebeu de Diego e chutou, livre de marcação, sobre o gol, isolando a bola.

A partir daí o Flamengo passou a tentar controlar o jogo, chamando o Grêmio para seu campo e tentando explorar mais os contra-ataques. A estratégia, porém, deixou o time acuado em alguns momentos, como aos 38, quando Thaciano cruzou e Everton cabeceou para fora.

O goleiro do Flamengo operou um verdadeiro milagre aos 42 minutos. Alisson cruzou, Pedro Geromel cabeceou e César se esticou para ceder escanteio. Na resposta dos cariocas, no minuto seguinte, Marlos Moreno foi lançado e Paulo Victor se jogou aos pés do colombiano para evitar o segundo gol.

O Flamengo, porém, liquidou o jogo aos 44 minutos. Orlando Berrío foi lançado pelo lado esquerdo em velocidade em um contra-ataque, avançou e cruzou para Diego, na pequena área, escorar para o fundo da rede e sair para abraçar a galera no Maracanã, mantendo vivo o sonho do título para os cariocas.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, às 17h(de Brasília). O Flamengo visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Já o Grêmio vai ao Estádio Barradão, em Salvador (BA), medir forças com o Vitória.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ 2 X 0 GRÊMIO-RS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de novembro de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lucio Gil (Fifa-SC) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

Renda: R$ 701.361,00

Público: 33.932 pagantes

Cartões amarelos: Gustavo Cuéllar e Diego (Flamengo) e Matheus Henrique e Ramiro (Grêmio)

Gols:

FLAMENGO: Fernando Uribe aos 2 e Diego aos 44 minutos do 2º Tempo

FLAMENGO: César, Pará, Rhodolfo, Réver e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho (Marlos Moreno); Fernando Uribe (Orlando Berrío)

Técnico: Dorival Júnior

GRÊMIO: Paulo Victor, Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique (Alisson), Ramiro, Jean Pyerre (Thaciano) e Everton; Jael (André)

Técnico: Renato Gaúcho