Pato provoca Bressan cinco anos após bronca: “Tá rindo agora?”

Considerado um dos “vilões” da eliminação do Grêmio para o River Plate na última terça-feira, pela semifinal da Copa Libertadores, o zagueiro Bressan foi alvo de provocações e memes por parte de rivais, mas também uma de uma manifestação pública de Alexandre Pato. Por meio das redes sociais, o atacante do Tianjim Quanjian, da China, aproveitou o erro do zagueiro gremista para relembrar uma polêmica de cinco anos atrás.

Em 2013, ainda quando defendia as cores do Corinthians, Pato viveu um episódio marcante justamente contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Antes do confronto, o atacante deu declarações afirmando que medir forças com o tricolor gaúcho tinha um gosto especial por seu histórico ligado ao Internacional. Dentro das quatro linhas, porém, Pato acabou como o grande vilão da eliminação alvinegra após desperdiçar uma cobrança de pênalti.

Classificados, os gremistas passaram de fase e Bressan aproveitou o momento de euforia para provocar o rival. Se dirigindo até Pato, o defensor, com o dedo em riste, se voltou contra o atacante e em entrevista coletiva afirmou que o jogador, na época no Corinthians, “desrespeitou a instituição Grêmio”. Na última terça-feira, diante da atuação do gremista, expulso após cometer o pênalti que deu a classificação ao River Plate, foi a vez da resposta.

“O Bressan!! ta rindo agora??? Hahahaha velha música : “what goes around… comes around” (Tudo o que vai, volta)”, escreveu Alexandre Pato em sua conta no twitter.

O Bressan!!! 😂😂😂😂 ta rindo agora??? Hahahaha velha música : “what goes around… comes around” pic.twitter.com/vRaKjnqP83 — PATO (@AlexandrePato) 31 de outubro de 2018

Alvo da torcida do Grêmio há algum tempo, Bressan deve ficar longe dos holofotes por algum tempo até que a eliminação e a atuação individual do zagueiro sejam, aos poucos, esquecidas, como disse o próprio treinador Renato Portaluppi em entrevista coletiva. A polêmica com Pato, porém, ganhou repercussão, obrigando o jogador a fazer um novo post, onde não deixou a ironia de lado.