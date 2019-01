Maicon crê no crescimento do futebol do Grêmio e elogia disposição de Marinho

Os titulares do Grêmio realizaram na segunda-feira contra o Juventude o primeiro jogo de 2019. Maicon admite que o time ainda tem muito para crescer e que bons resultados ajudam na sequência do trabalho.

“É importante começar ganhando porque sempre tem muita coisa para corrigir. É melhor corrigir com vitórias. Nós cometemos alguns erros normais de começo de temporada, mas com o trabalho do dia a dia vai fazer com que a gente chegue mais rápido ao melhor nível. Vamos melhorar a cada partida”, comentou.

Envolvido em um vídeo polêmico no final do ano passado, Marinho tem sido uma grata surpresa no início da temporada com boas atuações no Tricolor gaúcho. O meio-campista acredita na evolução do futebol do atacante no Grêmio.

“Marinho veio ano passado com uma expectativa muito grande por tudo que ele fez no Vitória e depois saiu. E quando você vai para a China, outros lugares e retorna ao Brasil leva um tempo de readaptação para a rotina de treinamentos que tem aqui. Além disso, se criou muita expectativa com ele e às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Tem que ter paciência e junto a isso acabou acontecendo a questão do vídeo com ele. Todo mundo erra”, afirmou Maicon.

“Não adianta a gente vir aqui e julgar ele. Não é assim que funciona. Ele sabe que errou. Com o tempo e os jogos, ele não esqueceu de jogar futebol. Ele tem muita qualidade. Eu sempre falo para ele não tem que se cobrar muito. Se você se cobra muito, acaba deixando de fazer o que sabe. Fez uma pré-temporada muito boa. Durante os jogos vai ganhando confiança do torcedor novamente e podendo mostrar aquilo que ele fez no Vitória”, analisou.

Nesta quarta-feira o plantel gremista faz o último treino, às 16h (de Brasília), no CT Luiz Carvalho. Grêmio e São Luiz se enfrentam na quinta, às 21h15 (de Brasília), na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.