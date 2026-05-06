Luís Castro valoriza atuação do Grêmio após vitória e liderança na Sul-Americana

O Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0 na noite desta terça-feira, no Estádio Pedro Bidegain, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e garantiu a liderança do Grupo F. Após a partida, o técnico Luís Castro destacou o desempenho da equipe e valorizou a postura em campo.

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"O time se comportou muito bem"

O treinador ressaltou a dificuldade do confronto, mesmo com o placar elástico, e elogiou a entrega dos jogadores ao longo dos 90 minutos. “O mais importante foi a forma como estivemos em campo, a dedicação e o rigor com que abordamos o jogo. Foi um jogo muito difícil. O adversário nunca desistiu, e isso valoriza ainda mais a nossa vitória. O time se comportou muito bem”, afirmou.

“Ao longo de todo o jogo fomos sujeitos a muita bola aérea sobre a nossa última linha defensiva, o que tornava tudo muito perigoso. Tivemos que ter muita atenção, muito focados, e a equipe esteve muito bem”, disse.

Sistema tático

O técnico ainda comentou sobre a utilização da linha de três zagueiros e explicou a proposta tática adotada. De acordo com ele, o sistema não tem apenas função defensiva, mas também contribui para a construção ofensiva da equipe.

“A linha de três não é só para defender. É também para termos uma construção mais segura e libertar os laterais. Temos vários sistemas e vamos ajustando em função do adversário”, explicou.

Por fim, o comandante gremista avaliou o momento recente da equipe e projetou evolução ao longo da temporada. Ele destacou a sequência dos últimos jogos, mas deixou claro que a ambição é por resultados ainda melhores.

“Nos últimos oito jogos ganhamos quatro, empatamos três e tivemos uma derrota. Mas queremos sempre muito mais do que estamos a fazer, e é nesse caminho que queremos estar daqui para a frente”, completou.