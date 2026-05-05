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Grêmio vence Riestra e assume liderança de grupo na Sul-Americana

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Foto por JUAN MABROMATA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/05/2026 às 20:51

Na noite desta terça-feira, o Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, por 3 a 0 no Estádio Pedro Bidegain, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana e assegurou a liderança do Grupo F da competição. Os gols do jogo foram marcados por Amuzu, Braithwaite e Carlos Vinícius.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Grêmio tem sete pontos e subiu para a liderança do Grupo F. Já o time argentino, com quatro pontos, ocupa a terceira colocação.

📋 Resumo do jogo 

⚫⚪⚫DEPORTIVO RIESTRA 0 x 3 GRÊMIO 🔵⚪⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 4 (Grupo F)
🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: 05 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽Carlos Vinícius, aos 30' do 1ºT (Grêmio)

⚽Francis Amuzu, aos 14' do 2ºT (Grêmio)

⚽Martin Braithwaite, aos 28' do 2ºT (Grêmio)

Como foi o jogo 

O Grêmio abriu o placar aos 30 minutos de jogo, quando Carlos Vinícius cobrou pênalti no meio do gol. Na segunda etapa, aos 14, Amuzu tabelou com Gabriel Mec, recebeu na área e deu um toque sutil para tirar de Arce.

O terceiro gol dos gremistas foi uma pintura. Aos 28, Pavón ajeitou para o meio da grande área para Braithwaite, que soltou uma bomba, sem chances para o goleiro,

Próximos jogos

⚫⚪Deportivo Riestra⚪⚫

⚔️ Jogo: Montevideo City Torque x Deportivo Riestra
🏆 Competição: Sul-Americana - Rodada 4
📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estadio Centenario, em Montevideo(URU)

🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵

⚔️ Jogo: Grêmio x Flamengo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

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